Aksjestrateg hentet seg inn etter å ha tapt 15 millioner i 2018

Peter Hermanrud, som er sjefstrateg i SpareBank 1 Markets, gikk som mange andre på en stygg smell i 2018 med sine private investeringer. Men 2019-tallene tyder på at Hermanrud har hentet inn tapene.

Hermanrud har flere ganger blitt kronet til Norges beste aksjeplukker, og han treffer ofte bra med anbefalingene. Nå ser det ut til at sjefstrategen har tjent godt på fjoråret.

– Jeg er sånn passe fornøyd med fjoråret. Det var helt greit kan man si, i form av avkastning, humrer Hermanrud.

– Hvordan har året så langt vært?

– Jeg har hatt for lite aksjer opp, men hadde også mye kontanter da det falt. Jeg både så og uttalte at det var billig på bunnen, men problemet mitt var at det børsfallet varte så kort. Det gikk en uke også var det begynt å bli høyt igjen. Jeg kjøper meg gjerne opp langsomt, sier han.

Tjente 5 millioner

I 2018 endte investeringsselskapene hans med et underskudd på 15 millioner som følge av børskorreksjonen i desember 2018. Men, i likhet med verdens børser ser det nå ut til at Hermarud har hentet inn tapene, og hadde i 2019 en sterk oppgang i inntjeningen.

Det er jo kjipt. Jeg kan jo kjøpe alle aksjene utenom de jeg liker best. Peter Hermanrud

Den profilerte strategen eier aksjer gjennom investeringsselskapene Horatio Offshore og First Partners Holding 5. Selskapene leverte samlet finansinntekter på 14 millioner kroner i 2019, det er nesten en dobling fra året før. Bunnlinjen endte på 5 millioner, opp fra fjorårets underskudd på 15 millioner.

First Partners Holding 5 (Mill. NOK) 2019 2018 Resultat før skatt 4,4 −6,8 Årsresultat 4,9 −6,8 Egenkapital 62,1 57,6 Gjeld 0 0,045

Fjorårets innhenting gjorde at sjefstrategen tok ut et beskjedent utbytte på 650.000 gjennom de to selskapene.

Horatio Offshore (Mill. NOK) 2019 2018 Resultat før skatt 0,2 −8,4 Årsresultat 0,2 −8,5 Egenkapital 26,8 26,8 Gjeld 0,03 0,9

Ved utgangen av 2019 hadde selskapene en samlet egenkapital på 89 millioner, de hadde heller ingen gjeld.

Kunstig intelligens og bank

Horatio Offshore satt ved årsskiftet med eierskap iblant annet ABG Sundal Collier, Komplett Bank, TGS, Treasure, Wallenius Wilhelmsen og Wilh. Wilhelmsen. Av disse seks er det kun ABG Sundal Collier som har hatt en positiv kursutvikling i år.

Investeringsselskapet First Partners er i større grad investert i private selskaper. Ved utgangen av fjoråret hadde Hermanrud blant annet eierandeler i FinTech-plattformen Exabel. Et selskap som har utviklet en AI-plattform for investorer og analytikere.

– Investeringen i Exabel er en langsiktig investering, de er i tidlig fase og det er høy risiko. Men de har en spennende idé, og jeg tror selskapet ligger godt an, sier han.

Begrenset spillerom

Grunnet sin stilling som sjefstrateg har ikke Hermanrud mulighet i å investere i mange av selskapene han selv analyserer og gir anbefalinger på. Dette gir han et begrenset handlingsrom.

– Det er jo kjipt. Jeg kan jo kjøpe alle aksjene utenom de jeg liker best. For eksempel kan jeg ikke kjøpe de store og likvide aksjene, for de kan bli aktuelle for porteføljene våre. De siste årene er det jo disse aksjene som har gått mest, sier Hermanrud.