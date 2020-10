Knallår for Karpe: Økte inntektene med 467 prosent

Karpe er en norsk rapgruppe fra Oslo, og består av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel. Tidligere var gruppens navn Karpe Diem, men dette ble endret noen få år tilbake.

Selskapet aksjeselskap heter fortsatt Karpe Diem, og gruppen grep virkelig dagen i 2019. Karpe slapp da albumet SAS PLUS som gjorde stor suksess. Duoen eier 50 prosent hver.

Inntektene bykset opp fra 5,7 millioner i 2018 til 32,3 millioner i 2019. Det er en økning på 466,7 prosent og klar rekord for artistduoen.

Det skal sies at også kostnadene gikk kraftig opp, fra 7,3 til 25,1 millioner kroner. Det ga et driftsresultat på 7,2 millioner kroner, mot minus 1,5 millioner i 2018.

Resultat etter skatt endte på 5,4 millioner kroner, mot minus 1,9 millioner for to år siden. Det er et rekordhøyt resultat for Karpe Diem AS. Det ble tatt ut et utbytte på 3 millioner kroner, mens 2,4 millioner ble avsatt til egenkapital.

Karpe Diems fordringer steg fra 6,9 millioner i 2018 til drøyt 15 millioner i 2019. Selskapet hadde 1,8 millioner kroner i banken ved utgangen av 2019. Egenkapitalen la på seg fra 0,3 millioner til 2,7 millioner kroner. Gjelden i selskapet steg fra 8,7 millioner til 14,6 millioner ved årsskiftet.