De toneangivende indeksene i New York steg i åpningen tirsdag og det lå an til en grønn og fin dag på Wall Street. Det endret seg når president Trump nok en gang fyrte løs en Twitter-melding der han instruerte teamet sitt til å stoppe forhandlingene om en stimulipakke med demokratene til etter valget.

«Aksjemarkedene reagerte umiddelbart ned på nyheten», skriver Berntsen i morgenkommentaren, med med henvisning til Trumps tweet.

«Børsene verden over, ser ut til å fortsette sin volatile ferd godt hjulpet av Covid-19 situasjonen og manglende samarbeidsvilje blant politikerne i USA», fortsetter han.

Den amerikanske sentralbanken, Fed, med Jerome Powell i spissen, fremhevet samtidig nødvendigheten av ytterligere støtte til det amerikanske folk med hensyn til skadene pandemien har påført økonomien i form av betydelig arbeidsledighet.

Helomvendingen på de amerikanske børsene førte til at kun to av 30 selskaper i Dow Jones-indeksen steg (Procter & Gamble og Cisco). Boeing (minus 6,8 prosent), Apple (minus 2,9 prosent) og Microsoft (minus 2,1 prosent) falt for øvrig mest.

Fallet på Wall Street førte uansett til en begrenset nedgang på de asiatiske børsene, men Oslo Børs ventes ned 0,55 prosent fra start, ifølge IG Trading.