Sjeføkonom om statsbudsjettet: – Overrasket

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, ble overrasket over at regjeringen er tilbake til handlingsregelen allerede i 2021.

– Jeg hadde trodd det skulle ta lengre tid. Det de legger til grunn er at det blir bra vekst i Norge neste år. Vi henter ikke inn alt når det gjelder vekstbanen vi skulle ligget på, men regjeringen venter at BNP stiger klart mer i 2021 enn den faller i 2020, sier Andreassen til Finansavisen.

Av statsbudsjettet går det frem at regjeringen ser en nedgang i økonomien på 3,1 prosent i år og en oppgang på hele 4,4 prosent neste år. Det er ikke langt unna anslagene andre har kommet med. Ledigheten blir værende litt høyere enn den kom fra.

– Mye bedres i budsjettene og de spesielle tiltakene blir ikke så kostbare som vi la til grunn i april. Underskuddet i år er 10 mrd mindre enn antatt, og 90 mrd mindre i 2021 når vi er tilbake på handlingsregelen, sier Andreassen.

Sjeføkonomen trekker dog også frem at til tross for at veksten er bra, ligger vi fremdeles 3 prosent under vekstbanen som er forutsagt.

Særstilt posisjon

Andreassen trekker også frem at Norge er i en særstilt posisjon i og med at andre land må ta opp lån fra markedet, mens vi har et stort oljefond vi kan trekke av.

Sjeføkonomen peker også på at vi lå over handlingsregelen i inneværende år, men dersom vi tar de neste ti årene i snitt, har vi brukt langt mindre enn handlingsregelen tilsier.

– Dette kommer ikke til å kaldkvele norsk økonomi. Vi er på bedringens vei og det er ikke farlig for økonomien å komme tilbake til handlingsregelen i 2021 – tvert imot.

