Carnegie nedgraderer gjødselgigant - DNB Markets er positive

Carnegie nedgraderer Yara til hold fra kjøp og nedjusterer kursmålet på aksjen til 370 kroner fra 380 kroner, fremgår det av en analyse onsdag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset trekker frem lavere ureapriser, kombinert med høyere gasspriser, som årsaken til nedjusteringen i inntjeningen på 5 til 9 prosent i 2020 til 2022.

«Sammenlignet med 2019 hvor gjennomsnittlige ureapriser lå på 240 dollar tonnet, forventer vi et fall på 20 dollar tonnet over de neste to årene», skriver Carnegie.

De europeiske gassprisene har gått mer enn firegangeren siden mai og Carnegie tror prisene vil stige ytterligere de neste to årene. Det estimerer dermed et resultat pr. aksje på 2,9 dollar for 2021 og 3,1 dollar for 2022, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets mener aksjen er en kjøpskandidat

DNB Markets peker, i likhet med Carnegie, på et utfordrende marked for Yara, men gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål på 450 kroner, ifølge en analyse tirsdag kveld.

Meglerhuset estimerer et resultat pr. aksje til 4,04 dollar for 2021 og 4,92 dollar for 2022, og mener selskapet er attraktivt priset i forhold til sammenlignbare bedrifter.

Begge meglerhus peker på at en annonsering av ekstraordinært utbytte fra Yara vil kunne være en positiv trigger for aksjekursen, ifølge TDN Direkt.

Yara-aksjen har hatt en relativt flat børsutvikling og er ned 2,57 prosent for året, til 355,90 kroner.