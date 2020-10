Så mye må du tjene før Biden mener du er rik

Presidentkandidat Joe Biden går til valg på skjerpede skatter og ønsker å heve skattetrykket på de han omtaler som «rikingene». Nylig definerte han hvor høy inntekten må være før du havner i riking-båsen, ifølge CNBC.

En amerikaner må tjene minst 400.000 dollar i året, eller i overkant av 3,7 millioner kroner, for å defineres som en riking av Joe Biden.

I nasjonal målestokk, så er de som tjener 400.000 dollar eller mer en konsentrert gruppe. De representere de øverste 1,8 prosentene av skattebetalerne, og tjener rundt 25 prosent av de totale inntektene. Grensen Biden har satt er også langt høyere enn den Barack Obama foreslo da han ville øke skattebelastningen på de rike.

Den tidligere presidenten satte inntektsmålet til 250.000 dollar.

Marginal økning

Bidens plan innebærer i hovedsak en marginal skatteøkning og de som tjener såvidt over 400.000 dollar, vil kun se en liten oppgang.

Presidentkandidaten har uttalt at han vil hente 4 billioner kroner i ekstra skatteinntekter og mesteparten av pengene skal komme fra amerikanere med en inntekt over 1 million dollar, ifølge Tax Policy Center.

«Folk som tjener mellom 400- og 700.000 dollar vi ha en skatteøkning på rundt 1 prosent eller mindre», sier Seth Hanlon, seniorstipendiat ved Center for American Progress, som er en venstreorientert tenketank.

«Skatteplanen er virkelig rettet mot toppen, altså den øverste 1 eller 0,1 prosenten», sier han til CNBC.

En inntekt på over 400.000 har det godt, uansett hvordan man måler det, og er neste seks ganger medianinntekten i USA. Selv i større byer som New York og San Francisco er det neste to eller tre ganger høyere enn medianinntekten. Og som Biden sier: «De har råd til å betale litt mer».