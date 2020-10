– Stor sannsynlighet for støttepakke om Biden vinner og demokratene får flertall

MAKRO: DNB Markets tar for seg makrobildet i torsdagens morgenkommentar.

«Biden øker forspranget på målingene» er overskriften i DNB Markets morgenrapport torsdag. Meglerhuset har sett på hvordan en Biden-seier vil påvirke de økonomiske utsiktene og markedene generelt.

«Utsikter til en klar seier til Biden kan gi mindre sannsynlighet for en uavklart situasjon etter valget. I tillegg øker muligheten for en ny, stor stimulansepakke, som det fortsatt ikke er enighet om nå», skriver meglerhuset i rapporten.

I går kveld kom det blant annet en tweet fra president Trump om at han vil støtte enkelte begrensede stimulitiltak før valget. Det bidro til solid oppgang på de toneangivende indeksene i New York onsdag.

Ifølge DNB Markets fikk også rentene et oppsving.

«Lange renter har trukket opp i det siste og i USA steg tiårsrenten med nye 4 basispunkter i gårsdagens handel», står det i rapporten.

Ny pakke

Demokratene har allerede foreslått en tiltakspakke på 2.200 milliarder kroner, som er like mye som tiltakspakken tilbake i mars. Biden går i tillegg til valg på en ekspansiv finanspolitikk med økte utgifter til helse, utdanning og infrastruktur.

Bidens offensive finansielle krumspring skal bare delvis finansieres ved økt skatt for næringslivet og personer med høy inntekt (over 400.000 dollar).

«For å få dette gjennom, er han imidlertid helt avhengig av å ha et flertall i Senatet i ryggen. Så langt tyder målinger på at kampen om Senatet vil kunne bli helt jevn, uten et klart flertall til noen av partiene», skriver DNB Markets i Morgenrapporten.

Tirsdag denne uken ble det også lagt frem en rapport fra en antitrust-komité i representantenes hus. Den konkluderte med at de store amerikanske teknologiselskapene har en for dominerende monopolsituasjon i deres markeder.

«Potensielt legger rapporten grunnlag for sterkere regulering av tech-selskapene, og kan muligens føre til at flere av dem må deles opp», står det i DNBs rapport.

Meglerhuset påpeker også at det imidlertid kun er demokratene som støtter konklusjonene i rapporten.