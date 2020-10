Donald Trump har vært aktiv på Twitter etter at han kom tilbake til Det Hvite Hus. På mandag twitret presidenten at demokratene og republikanerne snart burde komme til enighet om en stimulipakke og markedene steg. Tirsdag var det helomvending og han ba forhandlerne vente til etter valget. Børsene snudde dermed fra grønt til rødt og stengte ned.

Onsdag var han utpå på nytt og ba om hjelp til flybransjen og en kontantutbetaling til millioner av amerikanere.

«Aksjemarkedene, eller investorene på sin side, har tatt Trumps tweets for god fisk alle dagene og sendt børsene kraftig opp og ned», skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, i torsdagens morgenkommentar.

Gårsdagens opptur på Wall Street ble forøvrig bred og alle sektorene endte i pluss. Industri, materialer og forbruksvarer hadde den sterkeste utviklingen.

Flyselskapene gikk spesielt godt etter Trumps krumspring på Twitter. American Airlines Group steg 4,3 prosent, United Airlines Holdings la på seg 4,3 prosent, Southwest Airlines steg 2,7 prosent og Delta Airlines økte med 3,5 prosent.

«Alle disse flyselskapene er ventet å bli prioritert i en eventuell ny stimulansepakke», påpeker Berntsen.

Nordnet-analytikeren vektlegger samtidig at investorene venter på at resultatsesongen for 3. kvartal skal sparkes i gang og at det kan gi økt volatilitet generelt.