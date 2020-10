– Scenen er satt for en gigantisk kjøpsmulighet

Det enestående nivået med statsstøtte som finner sted i USA har satt scenen for det aksjestrateg Patrick Spencer i Baird omtaler som en «generasjonsmulighet».

Markedssentimentet er i stor grad påvirket av uro og usikkerhet frem mot valget 3. november, men de siste dagene har samtalene rundt ny stimulipakke tatt en positiv vending.

Slikt sender børsene oppover. Spencer mener at aksjemarkedet går mot en bullishperiode uansett utfall av valget.

– Jerome Powell vil åpenbart opprettholde markedsstøtten ved å kjøpe obligasjoner, og det gjør at scenen er satt for en generasjonsmulighet i aksjer, sier Spencer til CNBC.

Søtte uten sidestykke

Federal Reserve har levert en markedsstøtte som mangler sidestykke siden coronakrisen startet i mars, og politikere og beslutningstakere oppfordrer til fortsatt støtte av markedet for å støtte økonomien.

Den senere tiden har Powell også gått til det skritt å opprettholde støtten til inflasjonen når Feds mål på 2 prosent i gjennomsnitt. I en pressemelding skriver Fed at det planlegger å holde renten uendret på nær null ut 2023.

Patrick Spencer, aksjestrateg i Baird. Foto: Baird

– Fed-sjefen sier at han er klar for å kjøre økonomien varm. Han er forberedt på å se inflasjonen over 2 prosent og vil se full ansettelsesgrad, sier Spencer.



– Inflasjonen har ikke gått over 2 prosent på over 10 år, så i mitt hode er dette en stor mulighet for aksjer.

Delte meninger

Siden starten av september har Wall Street gått på en serie med nedturer – i det store og hele ledet av techgigantene.

Spencer mener imidlertid at en god innhenting i BNP som er ventet i tredje kvartal, lave renter og at markedet venter en markant bedring i selskapenes resultater, peker mot positive utsikter for aksjemarkedet i et kort perspektiv.

Det er imidlertid ikke utelukkende positive strateger der ute. Will Hobbs, sjeføkonom i Barclays, mener markedene er skjøre og utsatt for å bevege seg noe høyere enn nåværende verdier.

Finansanalytiker Gary Shilling advarer om et fall av det slaget som fant sted på 30-tallet.

– Det kan skje hvis investorene finner ut at innhentingen vil ta lengre tid og være mer slitsom enn først antatt, sier Shilling.