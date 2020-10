Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management mener Joe Bidens overtak trygger markedet

TREKKER OPP: Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management mener økt sannsynlighet for en Biden-seier bidrar til å løfte markedet.

TREKKER OPP: Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management mener økt sannsynlighet for en Biden-seier bidrar til å løfte markedet. Foto: Ivan Kverme

Joe Biden har økt ledelsen til Donald Trump ytterligere ett hakk denne uka. Biden var allerede i siget etter den første presidentdebatten, men øker forspranget i kjølvannet av at Trump ble coronasmittet.

«Økt sannsynlighet for en Biden-seier bidrar til å løfte markedet. Det er likevel priset inn mye usikkerhet rundt det amerikanske valget. Og desto mer usikkerhet som er priset inn, desto større er sannsynligheten for at det ikke blir så ille som markedet venter», skriver sjefstrateg Erik Bruce og seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Wealth Management.

VIX-indeksen, som viser prisen for å sikre seg mot fall på S&P500, ligger på et høyere nivå enn normalt. Og det er særlig prisen for å sikre seg mot fall rundt valget som er høy.



«Ser vi utover den helt kortsiktige markedsreaksjonen er det likevel en oppfatning at Trump er mer aksjevennlig enn Biden. Det er nok en sannhet med modifikasjoner. Biden vil reversere halvparten av Trumps skattekutt, noe som vil ramme bedriftenes inntjening, men trolig vil den faktiske politikken bli mildere enn foreslått», skriver strategene.

Vil påvirke forskjellig

Duoen trekker frem at økte skatteinntekter vil gå ut igjen i økonomien gjennom økte offentlige utgifter, og sammen med kraftig finanspolitisk stimuli, bidra til å øke den samlede etterspørselen i økonomien. Det mener de er bra for selskapenes inntjening.

«De to kandidatene vil påvirke sektorer forskjellig. Sektorer som råvarer og industri kan dra nytte av Bidens ekspansive finanspolitikk, der mye vil kanaliseres gjennom økt satsning på infrastruktur. Helse- og energisektoren derimot kan lide under strengere reguleringer på henholdsvis prising og klimagassutslipp», skriver Bruce og Bernhardsen.

Nye lover som kan regulere de store IT-selskapenes markedsmakt er også på agendaen blant demokratene. Om denne prosessen fremskyndes etter valget kan markedet trekke i tvil den høye prisingen av IT-sektoren, heter det i Nordea Wealth Mangements rapport.