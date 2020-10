Nytt blodbad for Petter Olsen på Kanariøyene

Rederarving, kunstsamler og investor Petter Olsen (72) har i en årrekke arbeidet med eiendomsutvikling på La Gomera, som er den nest minste av Kanariøyene og ligger like vest for Tenerife.

Satsingen har vært alt annet en suksess, og siden finanskrisen har eiendomsutviklingen påført investoren et tap på langt over én halv milliard kroner. Det er mer enn han solgte Munch-maleriet «Skrik» for i 2012. Maleriet gikk for den nette sum av 615 millioner kroner.

Storebroren Fred. Olsen (90) har også investert tungt på Kanariøyene, med blant annet fergetrafikk og hotelldrift.

Nye nedskrivninger

Lørdag ettermiddag ble regnskapet til Olsens selskap Firmament dagbokført i Brønnøysundregisteret, og igjen er det preget av massive nedskrivninger på 127 millioner kroner. I motsetning til tidligere år er det ikke spesifisert hva nedskrivningene gjelder.

Men det er nærliggende å anta at brorparten av nedskrivningene knytter seg til aksjene i Fred. Olsens spanske selskap og det nederlandske klokkeselskapet Timex. I 2018 var verdiene av disse aksjene bokført til 348 millioner, mens i 2019-regnskapet var verdiene på 230 millioner kroner.

Basert på Olsen-familiens Kanariøy-historikk er det riktignok grunn til å tro at majoriteten av nedskrivningene stammer fra varme strøk.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte 2019-tallene først.

Firmament (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 112,2 71,1 Driftsresultat −122,7 −165,6 Resultat før skatt −122,7 −165,6 Årsresultat −161,1 −162,4

Godt aksjeår

Nedskrivningene bidro til at Petter Olsens bunnlinje endte på minus 161 millioner kroner. Til sammenligning var underskuddet på 162 millioner kroner i 2018.

I årsberetningen skriver investeringsselskapet: «Selskapets finansportefølje investeres i hovedsak i norske og internasjonale aksjer og aksjefond, og i norske obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd for å gi en balansert risikoprofil».

Styret trekker frem at selskapet hadde en tilfredsstillende risikojustert avkastning i fjor. I 2019 økte verdien av Firmaments investeringer i aksjer og obligasjoner med nesten hundre millioner.

Selskapet har 153 millioner kroner investert i eiendom og 468 millioner kroner i aksjer, obligasjoner og andre markedsbaserte instrumenter.

Egenkapitalen i Firmament har falt kraftig de seneste årene, og er nå bokført til 804 millioner kroner. I høst anslo Kapital at Petter Olsen har en nettoformue på 2 milliarder kroner, ned 20 prosent sammenlignet med 2018.