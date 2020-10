Aksjemarkedet har løftet seg de siste dagene og det ble blant annet en positiv avslutning for de tre største amerikanske indeksene fredag. Samtidig nærmer det amerikanske presidentvalget seg med stormskritt og det spekuleres heftig i hvorvidt Trump eller Biden er best for aksjemarkedet.

«Mest sannsynlig har de begge begrenset innvirkning på børsene, i alle fall på lang sikt», skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, i morgenkommentaren mandag.

Denne uken slipper også en rekke selskaper tallene for tredje kvartal, noe som vil fange investorenes oppmerksomhet. Mest sannsynlig ligger det uansett an til å bli et unntakskvartal, med tanke på inntjening, på grunn av pandemien.

«Usikkerheten er stor, slik den også var i forkant av forrige kvartal», påpeker Berntsen.

Kina i fokus

Børsene i Kina gjør et byks mandag morgen. Shanghai Composite i Kina klatrer 2,27 prosent, og CSI 300 er opp 2,44 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 2,03 prosent.

Berntsen mener at den kinesiske sentralbanken har bidratt til oppgangen.

«Reduserte krav til reservekapital i forbindelse med valutahandel gjør det nå billigere å «shorte» landets valuta. En svakere valuta er godt nytt for kinesisk økonomi, hvis varer blir mer konkurransedyktige (billigere) på verdensmarkedet», uttaler han i morgenkommentaren.

«Gjentatte tiltak for å svekke egen valuta er noe de fleste sentralbanker har gjort de siste årene, og slike tiltak vil i det lange løp balansere hverandre», følger Berntsen opp med.