Formuen til Petter Northug falt med tre millioner

SKIPROFIL: Petter Northug er en av landets mest kjente personer. Han hadde stor suksess som skiløper. Nå går han for å utvikle egen kolleksjon. Her fra en pressekonferanse i forbindelse med råkjøring i sommer. Foto: NTB

Skikongen fra Mosvik la opp 12. desember 2018 etter to OL-gull, 13 VM-gull og to seire i verdenscupen sammenlagt. I hans første år etter at han la opp, hadde 34-åringen en inntekt på 3,4 millioner kroner, viser tall Finansavisen har fått tilgang til.

Det er opp fra 2,6 millioner i 2018, men ned fra 2017 da Northug tjente 5,6 millioner kroner. I 2016 tjente trønderen 5,7 millioner.

Samtidig som inntekten tok seg opp noe, ramlet formuen. Ved utgangen av 2019 hadde Northug en formue på 15,8 millioner kroner, 3 millioner lavere enn i 2018. Northug betalte sist år 1,2 millioner kroner i skatt, mot drøyt 966.000 i 2018.

For øvrig solgte Northug huset sitt i Byåsen, utenfor Trondheim, for 9,4 millioner kroner i februar. Det var 900.000 over prisantydning, og betydelig mer enn de 6,75 millioner kronene Northug ga for huset i 2014.

Egen kolleksjon

Etter at Northug la opp som toppløper lanserte han sin egen sportskolleksjon, med blant annet solbriller og klær. Satsingen ledes av Jon Inge Gullikstad, som har bygget opp merkevarene til Vegard Ulvang, Therese Johaug og Kygo.

En fersk undersøkelse utført av Norstat og Spect8 på oppdrag for brand Assist, selskapet som utvikler og markedsfører Northugs merkevare, viste at over halve befolkningen vil tilgi råkjøringen og kokainmisbruket hans.

– Jeg er sikker på at det betyr mye for Petter at han har støtte i folket. For oss som selskap er det selvsagt også viktig. Vi har investert mye og har mye spennende som skjer i tiden som kommer. For Petter blir det imidlertid viktigst å fokusere på seg selv en god stund fremover, sier daglig leder Jon Inge Gullikstad i Brand Assist, ifølge NTB.

I august ble Petter Northug stoppet i 168 kilometer i timen i en Jaguar i 110-sonen. Det ble også funnet ti gram kokain hjemme hos Northug. Nylig ble det kjent at straffesaken mot Northug er ferdig etterforsket. Saken går som tilståelsessak, og det er ventet at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul.

Mange langturer

Under en pressekonferanse i august innrømmet Northug at han hadde hatt et omfattende rusproblem.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug da.

De siste ukene har Northug trent godt, har man kunne se på appen Strava. Han har hatt en rekke rulleskiturer på opp mot 70 kilometer siden august. Tidligere lagkamerat Emil Iversen har latt seg imponere.

– Det er imponerende. Det er fortere enn jeg går på mine rulleskiturer. Det er bra. Jeg har vært på trening med Petter. Han går alt han kan hele tiden og har bare ett gir. Petter har blitt supermosjonist og går maks så lenge han klarer. Da er han i rute til vinteren. Kanskje får vi se ham på Beitostølen, sa Iversen til Dagbladet nylig.