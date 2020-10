Tech-aksjene til værs på Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, men den store vinneren ble teknologitunge Nasdaq.

Investorene har fortsatt håp om en avtale i Washington om mer finanspolitisk stimuli etter at Det hvite hus på fredag økte sitt støttepakketilbud til 1,8 billioner dollar.

- Markedet har innsett at mer stimuli kommer, uansett hvem som er presidenten. Det kommer sannsynligvis om rundt én måned fra nå, sa Robert Pavlik i SlateStone Wealth til Reuters.

Markedet får også drahjelp fra økt sannsynlighet for en Biden-seier.

«Bedre utsikter for Biden før helgen gjorde at flere aktører har begynt å forberede seg på muligheten for at demokratene får full kontroll over senatet og representantenes hus, noe som kan innebære mer finanspolitisk stimuli og en bedret amerikansk økonomi», skrev DNB Markets i en oppdatering mandag.

Reuters peker også på at en Biden-seier vil føre til mindre usikkerhet for den globale handelen.

Ellers begynner resultatsesongen smått denne uken. Tirsdag kommer storbankene JPMorgan og Citigroup med sine tall for årets tredje kvartal.

Ifølge Reuters venter analytikerne på Wall Street at inntjeningen til selskapene i S&P 500 vil falle med i snitt 20,7 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Dow Jones steg 0,88 prosent til 28.837,52.

24 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Apple som steg hele 6,35 prosent. Oppgangen sendte markedsverdien til selskapet på nytt over 2.000 milliarder dollar. Det er ventet at selskapet vil lansere iPhone 12 på en event tirsdag.

Goldman Sachs steg 3,22 prosent, mens Microsoft klatret 2,59 prosent.

Chevron steg 0,69 prosent til tross for at oljeprisen falt om lag tre prosent.

På taperlisten finner vi blant annet 3M og Nike som falt 1,15 og 0,34 prosent.

Nasdaq steg 2,56 prosent til 11.876,26, og hadde sin beste dag på en måned.

Indeksen er nå bare rundt halvannen prosent under all-time high

Amazon steg 4,75 prosent, mens Facebook endte opp 4,27 prosent.

Alphabet steg 3,58 prosent etter at Deutsche Bank økte kursmålet på aksjen, ifølge CNBC.

Tesla steg 1,91 prosent, mens Nikola falt 2,07 prosent.

S&P 500 steg 1,64 prosent til 3.534,10.

Ford Motor steg 5,79 prosent etter at Benchmark oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, ifølge CNBC.

Høyt på taperlisten finner vi blant annet cruiserederiene Norwegian Cruise Line og Carnival som falt 3,52 og 3,06 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 0,52 prosent til 25,13.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 2,36 prosent til 41,84 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 2,51 prosent til 29,58 dollar per fat.

Gullprisen er opp marginale 0,13 prosent til 1.928,80 dollar per unse.