Britisk storbank nedjusterer Aker BP, men har ståltro på Hydro

Den britiske storbanken Barclays, som forøvrig er Storbritannias tredje største bank, nedjusterer kursmålet på Aker BP til 220 kroner fra tidligere 235 kroner, melder Reuters tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Oljeaksjen er ned 44,16 prosent for året til 154,0 kroner.

DNB Market går motsatt vei og varslet mandag at det tar Aker BP inn i sin anbefalte portefølje på Oslo Børs.

«Aker BP har hatt en 17 prosent svakere utvikling enn Equinor siden midten av juli. Det gjør at prisingen på, relativ basis, ser attraktiv ut for Aker BP med en forventet direkteavkastning for 2021 på 7,8 prosent, mot 4,4 prosent for Equinor. Aker BP handles på 0,63 ganger NAV (net asset value), som er det laveste på seks år», forklarte meglerhuset i mandagens oppdatering.

Troen på aluminium

Barclays har mer tro på aluminium og jekker opp kursmålet på Norsk Hydro til 30 kroner fra tidligere 21 kroner, melder Reuters, ifølge TDN Direkt.

Aluminiumsaksjen er ned 20,34 prosent så langt i år til 26,0 kroner.

Mandag meldte selskapet at det terminerer intensjonsavtalen med Golar Power og Celba.