Mener prisutviklingen på Merkur Markets har vært hemningsløs

Det er ingen hemmelighet at Oslo Børs-lillebror Merkur Markets har hatt rekordmange børsnoteringer i år, samtidig som at Merkur Markets har knust hovedindeksen.

Sjefsstrateg i Sparebank 1 Markets, Peter Hermanrud, mener at boomen på Merkur Markets har vært hemningsløs og at gleden kan være kortvarig.

– Det er helt spektakulært at når Oslo Børs er nede 10 prosent for året så er gjennomsnittsaksjen på Merkur opp over hele 80 prosent. En gjennomsnittlig børsintroduksjon på Merkur har hatt en 24 prosent gjennomsnittlig kursutvikling på børsnoteringsdagen og 14 prosent i løpet av to dager, sier sjefsstrategen.

Men, med ni nye noteringer de siste to ukene trekker Hermanrud frem at det har vært mindre lønnsomt å delta på børsnoteringer den siste tiden.



– Det vi ser er at de siste to ukene så har snittavkastningen på børsnoteringer vært 7,4 prosent. Så det har vært mindre lønnsomt å delta i børsnoteringene. Videre ser vi at snittavkastningen på fra noteringsdagen til to dager senere har vært negativ, sier han og fortsetter:

– Det mange ser er at man kan kjøpe på børsnoteringsdagen og selge etter to dager. Dette kan være grunnen til at vi ser at trenden har snudd de siste ukene. I det siste har det kommet for mange nye selskaper på børs, og det har presset ned kursene.

Ser likheter med IT-boblen

Grønne-aksjer har hatt rakettoppgang de siste par årene, og mange investorer begynner å spørre seg om dette er en boble som skal sprekke.

– Spørsmålet er om oppgangen innenfor ESG-aksjer blir å fortsette eller om vi blir å få en boblesprekk. Risikoen er større nå og jeg tror, i likhet med NASDAQ under IT-boblen, at mange av de grønne selskapene blir å smelle i bakken, forteller Hermanrud.

– Men mange av dagens største IT-selskapene oppsto under IT-boblen på 2000-tallet. Jeg tror at vi blir å sitte igjen med noen vinnere i grønn energi. De store vinnerne er de som har reelle konkurransefortrinn, og ikke bare vokser med markedet. Jeg vil anbefale å kjøpe selskaper som har noe grønt å spinne av, avslutter sjefsstrategen.