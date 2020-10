Sissener tror at EUs Taksonomi vil skape en investeringsboble

Nylig har EU innført taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Det er et lovbestemt regelverk som skal brukes til å klassifisere grønn økonomisk aktivitet. Taksonomien blir å tre i kraft ved slutten av 2020 og er ventet å være i full virkning fra og med slutten av 2021.

Jan Petter Sissener fra Sissener mener taksonomien vil bringe betydelig risiko.

– Man kan si det sånn at politikerne har fått grønske på hjernen. Taksonomien vil tvinge kapital inn i alt som har med bærekraft å gjøre. På den måten forhindres grønnvasking av spareprodukter, sier Sissener.

Forvalteren trekker frem at taksonomi-ordningen vil gjøre at for mye kapital skal inn i et for lite investeringsunivers:

– Det er slik man skaper en boble. Man tvinger kapital inn i et begrenset investeringsunivers. I dag er børsverdiene i Europa rundt 15.000 milliarder dollar, av de er 3.500 milliarder kvalifisert som grønn klassifisering, og av de er det igjen 700 milliarder som kvalifiserer for klassifiseringen. I dag er etterspørselen på 860 milliarder for de 700 milliardene.

– Disse 860 milliardene blir å vokse eksponentielt etter hvert som at kapitalen skal finne nye investeringsalternativer, dette vil dermed skape en investeringsboble fortsetter Sissener.

– «The pain trade»

Blant favorittselskapene til Sissener trekker han frem det finske energiselskapet Fortum og oljeselskapet Aker BP .

– Vi liker å kalle Fortum for den stygge andungen, ettersom de kjøpte opp et selskap som heter Uniper som ga dem kulleksponering. Sammenligner man med lignende selskaper finner man at Uniper er underpriset med rundt 30 prosent. De har også en direkteavkastning på 6,6 prosent, sier Sissener.

Sissener har også sterk tro på at oljeprisen henter seg tilbake og mener Aker BP er et godt kjøp.

– Ingen vil investere i olje om dagen, politikerne skal legge ned oljen og alt ser svart ut, derfor kaller vi Aker BP for «the pain trade». Men selskapet er mest sannsynlig verdens reneste oljeprodusent, det handles på pris til kontantstrøm til rundt 5 ganger og har en direkteavkastning på rundt 10 prosent. Oljeprisen blir også å komme tilbake, mener Sissener.

– Men, jeg innser at ingen kjøper oljeaksjer. I USA er summen av amerikanske oljeselskaper faktisk mindre enn Tesla, de generer også betydelig mye mer kontanter. Det er mulig man må vente litt, til grønsken blir vasket vekk fra hjernen til folk, avslutter Sissener.

Sissener trakk frem en aksje i spørsmålsrunden med Peter Hermanrud, Trygve Hegnar og Eline Hvamstad – Hydrogenpro. Mer om det i videointervjuet under.