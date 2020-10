Hegnar: – Overlever Norwegian? – Nei, mener Sissener

Onsdag står forvalterne Peter Hermanrud og Jan Petter Sissener på scenen sammen med Finansavisens Trygve Hegnar og Eline Hvamstad under konferansen Investordagene. Der snakker de om fremtidsutsiktene til Norwegian , Tesla-boblen og mye mer.

– Vi tjente mye penger på Norwegian. Vi var short i aksjen og lang i gjelden, og vi fikk «recover» på gjelden på rundt 110 prosent, sier Sissener.

– Overlever Norwegian?, spør Trygve Hegnar.

– Nei, det tror jeg ikke. De har dessverre, som konsekvens av hvordan de gjorde det på, en aksjonærbase som det ikke er mulig å hente penger fra, svarer Sissener.

Sparebank1 Markets strategen Peter Hermanrud deler stort sett Sisseners argumenter.

– Jeg vet ikke om det beste er at Norwegian går konkurs, men en omstrukturering er vel nært overhengende. I den omstruktureringen skal man være heldig hvis man får igjen noen særlig av verdier basert på de aksjene som er der i dag, sier Hermanrud.

Aksjekursen kan i verste fall gå helt ned 1 øre per aksje, mener forvalterne.

– Dette er Kongsberg Automative om igjen, skyter Sissener inn.

– Koster mer enn hele den amerikanske oljeindustrien

Et hett tema i finansverdenen er den amerikanske elbilprodusenten Tesla, som har steget hele 433 prosent så langt i år. Sissener, som lenge har ment at aksjen er svært overpriset, har fortsatt troen på at boblen sprekker.

– Tesla koster nå mer enn hele den amerikanske oljeindustrien. Vi er ikke short i Tesla, men vi eier rettigheter ut året på selge Tesla til 400 dollar, sier forvalteren.

Sissener har tidligere sittet short og tapt penger på den enorme prisoppgangen. Han innser at det kanskje hadde vært smart med en "stop-loss", som innebærer at man automatisk selger seg ut når smertegrensen for hvor mye man kan tape er nådd.

– Vi har derimot hatt en mental "stop-loss", der vi var enige om at short-posisjonen ikke skulle utgjøre mer enn 2 prosent av porteføljen. Dermed har vi realisert tapene gradvis, forklarer Sissener.

– Men vi er overbevist om at cash flow gjelder over tid, og det er lang tid til Tesla får en cash flow som forsvarer 430 millioner dollar i markedsverdi.

– Let etter andre skadelige produkter

Forvalterne kommer også med noen tips til hvordan man kan se etter investeringsmuligheter. Et eksempel som Hermanrud trekker frem er Quantafuel , et selskap som resirkulerer plastavfall.

– Plutselig kommer en skatt på 800 dollar per tonn plast, og plutselig går forretningsmodellen fra å være litt marginal til å bli superlønnsom.

Det er slike situasjoner forvalteren mener investorer burde se etter.

– Let etter andre skadelige produkter hvor det er en mulighet for at politikere plutselig legger en skatt på produksjonen. Da vinner de som er rene, og da gjelder det å være inne i disse før skatten kommer. Den dagen det kom skatt på plast gikk Quantafuel opp nesten 100 prosent.

Sissener trekker frem et annet scenario som investorer også burde se etter.

– Det som er den morsomme jakten er å finne de skitne selskapene som også har mye rent, pent og grønt, og som samtidig er i ferd med å kvitte seg med det skitne. Disse selskapene får en multippel-ekspansjon, slik som Fortum. Den dagen de selger kullvirksomheten, så går multiplikatoren fra syv ganger EBITDA til ti ganger EBITDA.