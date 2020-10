Vaksiner og stimulipakker er de to store temaene i den globale økonomien. Flere store legemiddelselskaper jobber på spreng for å få godkjent en vaksine, og investorene fikk fornyet håp om en stimulipakke etter at Det hvite hus på fredag økte tilbudet til 1,8 billioner dollar.

Howard Marks, som er styreleder og grunnlegger av Oaktree Capital Group, har ingen tro på at vaksiner og stimulipakker vil stoppe det han omtaler som «den negative spiralen» på kort sikt. Han forbereder investorene på et stort økonomisk tilbakeslag.

«Denne negative spiralen kan ikke helbredes kun ved å vedta økonomisk stimuli», skriver Marks i et notat tirsdag, melder MarketWatch.

«Vi må heller fokusere på å reparere de underliggende faktorene, og det betyr blant annet å få pandemien under kontroll», fortsetter han.

Marks mener at økonomisk stimuli og en vaksine ikke kan reversere skadene på den globale økonomien. Konsekvensene av situasjonen vi har kommet i er verre enn som så.

«Traumet har vært dypt og ringvirkningene blir ikke borte med det første», skriver han i notatet.

Makroøkonomiske problemer

Investoren og milliardæren peker ikke bare på problemene med stimuli, men også de varige skadene på økonomien. Det inkluderer blant annet sviktende inntekter til statlige og kommunale budsjetter, og dermed vil flere byer og tettsteder slite med å finansiere essensielle tjenester og tjenestemenn.

«Politi, brannmannskap og annen beredskap blir ikke mindre viktig og behovet for helsetjenester og familietjenester har bare økt», skriver Marks.

Han påpeker at det trengs ytterligere ekspansive offentlige utgifter i lang tid fremover, og at disse må rettes inn mot ulike instanser for å håndtere virusspredningen.