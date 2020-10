Morten Klein: – Det er et lite opprør på gang i samfunnet

– Det er et lite opprør på gang i samfunnet. De som sitter å bruker tid på sosiale medier ønsker å få noe tilbake. De er lei av at de store aktørene som Google og Facebook skal sitte å tjene penger på at de bruker deres plattformer, sier adm. direktør i Klein Group, Morten Klein.

Klein begynte som bartender og dørvakt i Oslo, og er i dag blitt en av Norges rikeste. Ifølge Kapital er han god for 1,75 milliarder kroner. Dette gir Klein en 196. plass på listen over Norges 400 rikeste. Det meste stammer fra suksessen til spillselskapet Cherry.

Klein Group har i de senere år investert i eiendom, men ifølge Klein investeres det fortsatt tungt innen spill og gaming.

Han tror vi går mot at det vil dukke opp nye plattformer hvor reklame blir gratis, i bytte mot data.

– Vi kommer til å se hundremillioner av mikro-entreprenører. Den som vinner er de som evner å knytte relasjonene mellom merkevarer og forbrukere, via en plattform som lar brukerne eie og kapitalisere på sin egen data og oppmerksomhet, sier Klein.

Fortsatt stor tro på gaming

– Vi jobber med noen av de dyktigste forvalterne i hele Norden. Konsensus i markedet henger alltid etter. Derfor er det viktig at forvalterne forstår industrien, sier Klein.

Han mener gaming-industrien går en lys fremtid i møte.

– Har du først begynt å game, vil det følge deg livet ut. Folk kommer til å game på gamlehjemmet, sier Klein.



– Spillutviklere får i dag betalt for å utvikle content. Før måtte du alltid gi 30 prosent av spillet til iTunes, sier Klein.

– Epic Games tar nå 12 prosent av spillutvikleren for å kunne ha spillene på deres plattform. Krigen er der. Marginene blir større og større hos gamingselskapene.

Samtidig understreker han at tryggheten i spillene som blir laget er mye større enn før.

– Vi ser nå at spillselskapene bygger merkevare stein på stein. Risikoen for at en kjent merkevare selger dårlig er lav. Tidligere var det mer tilfeldigheter, sier Klein.

Økende konsolidering

Klein forteller at det handler om å bygge opp en brukermasse som forstår spillene og aksepterer betalingsmetodene.

– Vi ser at demografi, teknologiutvikling og nye betalingsmetoder gjør at tryggheten i gaming er stor. Det er sosialt akseptert å spille i dag. Barn, unge og vokse sitter sammen å spiller, og det er en stor utvikling at flere og flere bruker mer tid foran skjermen, sier han.

Klein påpeker det foregår store konsolideringer i industrien. Aktører som Facebook og Google har høy vilje til å kjøpe gamingselskaper til høye multipler.

– Dette fordi teknologigigantene stadig søker mer content til kundene sine, sier han.

Avslutningsvis forteller Klein at han nå har posisjonert seg i selskaper som blant annet lagrer data, lærer deg å bruke data på riktig måte, og kryptorelatert virksomhet.