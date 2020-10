dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,65 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,8] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden fredag 42,70 dollar pr. fat, ned 0,70 prosent for dagen. Det er omtrent 0,5 dollar høyere som ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen er ned 0,93 prosent til 40,53 dollar.

Det er stadig coronasmitte som legger en demper på utsiktene i oljeprisen. Smittetilfellene i Europa ligger på rundt 100.000 nye hver dag og de om lag 50.000 nye tilfellene i USA legger press på oljeetterspørselen.

– Energimarkedene marsjerer til egen trommeslager for øyeblikket, sier Michael McCarthy, sjefstrateg i CMC Markets.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent.

Shanghai Composite i Kina har flat utvikling, og CSI 300 er ned 0,2 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong er opp 0,9 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,4 prosent.

Wall Street

Torsdag endte med bredt fall på Wall Street og gårsdagens store taper stupte mer enn 20 prosent.

Dow Jones stengte ned 0,07 prosent til 28.495,84 poeng. Indeksen er ned 0,2 prosent for året. Den brede S&P-500 svekket seg 0,2 prosent til 3.483,34 poeng, og er dermed opp 7,8 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq falt 0,5 prosent til 11.713,9, og har steget 30,6 prosent i år.

Torsdagens store taper ble Vertex Pharmaceuticals, som stupte hele 20,7 prosent. Bedre gikk det for Bank of America som klatret 2,2 prosent.

– Markedsvolatiliteten vil fortsette i ukene fremover når investorene spenner seg for en rekke usikkerheter – tidspunktet for vaksinetilgjengelighet, størrelsen og tidspunktet for ytterligere finanspolitisk stimulans, og valgresultatet, sier Mark Haefele, investeringssjef for global formuesforvaltning ved UBS.

– Den ujevne innhentingen i USAs økonomi øker også bekymringene for investorer ettersom resultatsesongen startet denne uken.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 862,96 torsdag, etter en nedgang på 1,67 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.720 millioner kroner.

Brorparten av de mest omsatte så rødt, og vi merker oss Nel som falt 5,6 prosent til 18,96 kroner på dagens høyeste volum.

Nest mest omsatt var REC Silicon , som spratt opp ytterligere 6,0 prosent til 12,06 kroner etter dagens melding om eiendomsskatteforlik ved Moses Lake i USA, hvor selskapet estimerer 100 millioner i årlige inntekter fra produksjonsanlegget.

Dette skjer i dag - fredag

Resultater, Norge

Entra Scatec Solar

Resultater, utenlands

Elisa Schlumberger

Dtac Digi

Makro, Norge (SSB)

Trafikkulykker med personskade, september 2020

Makro, utenlands

Italia: KPI endelig, september (10.00) Eurosonen: handelsbalanse, august (11.00)

Eurosonen: KPI endelig, september (11.00) USA: detaljhandel, september (14.30)

USA: industriproduksjon, september (15.15) USA: lager usolgte varer, august (16.00)

USA: Michigan-indeks foreløpig, oktober (16.00)

Til slutt minner vi om at den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes slippes klokken 19.00 norsk tid.

Kilder: Oslo Børs, SSB, CNBC, TDN Direkt