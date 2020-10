– Unge og dumme investorer har gjort aksjemarkedet om til et mareritt

Cole Smead er president i Smead Capital Management og var med i et CNBC-intervju på torsdag. Der delte han sin frustrasjon rundt unge investorer og forklarte hvorfor de skaper et topptungt marked.

«Unge og dumme investorer har gjort om markedet til et mareritt i den situasjonen vi er inne i nå. Disse uerfarne investorene driver opp verdsettelsesnivåene og har blitt lokket til å ta høy risiko i aksjer for første gang i livet», sier Smead i intervjuet, melder MarketWatch.

Smead bekymrer seg spesielt for call-opsjonene med tanke på hvor høye de har blitt.

«De kjøper bullish call-opsjoner som utløper innen to uker. I løpet av en fireukers periode ble det kjøpt call-opsjoner for 500 milliarder dollar av små tradere», mener han.

Presidenten sammenligner summen med call-opsjonene i 1999 og 2007, før dotcom-boblen og finanskrisen, som over en tilsvarende tidsperiode var på 100 milliarder dollar.

Kjøpefeber i amerikanske aksjer

Smead mener tallene vitner om at markedet har nådd et nytt toppnivå i kjøpefeber i amerikanske aksjer og at det kan bli stygt om det snur.

«Til tross for den imøtekommende pengepolitikken kan ikke Federal Reserve redde et aksjemarked som er så topptungt», mener han.

Det er ikke første gang Smead er ute med dystre spådommer. I et intervju til Wall Street Journal forrige uke uttalte han at «vi bruker halvparten av tiden vår på å fortelle folk hvor farlige ting er», ifølge MarketWatch.