Meglerhus har troen på DNB - forventer utbytte i januar

Meglerhuset SEB jekker opp anbefalingen på DNB-aksjen til kjøp fra hold. Samtidig oppjusterer det kursmålet til 157 kroner pr. aksje fra tidligere 145 kroner, melder TDN Direkt.

SEB mener risikopremien i aksjen er god i forkant av tredjekvartalsrapporten, og at konsensus for egenkapitalavkastningen på 7,9 prosent fremstår som lett å slå.

I tillegg kan kredittapene overraske positivt, gitt situasjonen i Norge, ifølge meglerhuset.

«DNB er den eneste norske faktisk overkapitaliserte bank og vi forventer et utbytte på 5-9 kroner pr. aksje i januar 2021", fremgår det av analysen, ifølge TDN Direkt.

13 analytikere forventer svakere tall

Gjennomsnittet av estimater DNB selv har innhentet fra 13 analytikere viser at DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 5.662 millioner kroner for tredje kvartal 2020, ifølge TDN Direkt.

Anslagene for resultatet før skatt varierer fra 4.557 millioner kroner til 7.024 millioner kroner. I andre kvartal leverte banken et resultat før skatt på 6.295 millioner, og i 2019 var tilsvarende tall 7.705 millioner ved samme korsvei.

Det er ventet at nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på 1.668 millioner kroner i perioden, der anslagene varierer fra 1.145 millioner til 2.219 millioner kroner.

Så langt i år er DNB-aksjen ned 17,84 prosent til 134,75 kroner.