Alle de tre toneangivende indeksene i New York steg forrige uke. Industriindeksen Dow Jones steg 0,64 prosent, den bredere S&P 500-indeksen steg 1,07 prosent og teknologitunge Nasdaq la på seg 2,19 prosent.

Investorene ventet i spenning på en ny kraftig stimulipakke fra de amerikanske myndighetene, men det kom ingen stimulansenyheter fra høyere hold. Det ligger dermed i kortene at en eventuell støttepakke først vil komme etter valget 3. november.

Presidentvalget er også den store snakkisen blant investorene om dagen og målingene er stort sett samstemte i at Biden har et solid forsprang på Trump. CNNs måling på fredag viste 53 prosent oppslutning for Biden og 42 prosent for Trump.

«Biden leder klart over Trump på meningsmålingen, derfor er det naturlig å anta at Trumps dager som president nærmer seg talte», skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, i mandagens morgenkommentar.

Ingen god start

Resultatsesongen kom i gang forrige uke, både i USA og her hjemme, og det ble en trå start for flere av de amerikanske selskapene.

«Flere store banker, samt flyselskaper, skuffet. Med andre ord var det ingen god start på rapporteringssesongen», skriver Berntsen.

På den makroøkonomiske nyhetsfronten er den største begivenheten at Fed-sjefen Jerome Powell skal holde rentetale mandag ettermiddag.

«Gitt bakteppet med null-renter verden over vil Feds valg av ord kunne påvirke markedet relativt mye. Den amerikanske sentralbanken er ventet å holde renten nær null de neste to årene», skriver Nordnet-analytikeren i morgenrapporten.