Vil ta i bruk 737 Max innen utgangen av året - aksjen stiger

PARKERT: 737 Max har vært parkert i over halvannet år. Foto: Nick Oxford

American Airlines -aksjen stiger nærmere to prosent på en ellers rød Wall Street mandag.

Oppgangen skjer etter at flyselskapet meldte søndag at det åpner for bruk av 737 Max-flyene innen utgangen av året, avhengig av godkjenning fra den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA.

Fredag meldte den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) at de er fornøyde med endringene Boeing har gjort med flytypen, og tar sikte på å utstede et flydyktighetsdirektiv i november.

American Airlines uttalte at de vil operere syv daglige flyvninger med 737 Max fra New York til Miami i perioden 29. desember til 4. januar, ifølge Reuters.

– Vi er fortsatt i kontakt med FAA og Boeing rundt godkjenningsprosessen og vil fortsette å oppdatere våre planer basert på når flyet er sertifisert, sa American Airlines i en uttalelse.

737 MAX-flyene har stått på bakken verden over siden mars i fjor etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker. FAA uttalte søndag at de fortsatt ikke har noen klar tidslinje på når flytypen vil bli godkjent.