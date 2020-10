Analytiker øker kursmålet på Tesla før onsdagens kvartalstall

Analytiker Daniel Ives i Wedbush øker kursmålet på Tesla-aksjen fra 475 til 500 dollar og opprettholder en nøytral anbefaling i forkant av onsdagens kvartalstall, melder TheStreet.

Ifølge nyhetsbyrået er det ventet at elbilprodusenten vil rapportere inntekter på 8,28 milliarder dollar og et resultat per aksje på 0,55 dollar for årets tredje kvartal.

- Teslas økte effektivitet innen produksjon og skinnende suksess i Kina vil være «på fullt display» senere denne uken, og føre til nok en sterk bunnlinje som vil slå konsensus etter vår mening, skrev Ives til kundene sine.

Tidligere denne måneden meldte Tesla at de leverte 139.000 kjøretøy i tredje kvartal, som var høyere enn forventningen på 136.000 kjøretøy. Av disse utgjorde hele 124.000 Model 3 og Model Y.

Tesla uttalte tidligere i år at de tok sikte på å levere 500.000 kjøretøy i 2020. Ives tror de vil klare dette.

- Når det kommer til den totale etterspørselen når vi nærmer oss slutten av året, tror vi Tesla er på god vei til å klare i området rundt 500.000 enheter for året, noe som bare var en drøm for seks måneder siden, skrev Ives videre.

Tesla-aksjen er tilnærmet uendret mandag kveld til 439,5 dollar på en ellers rød Wall Street.