dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,71 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8, -0,3] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 08.00-tiden tirsdag 42,05 dollar pr. fat, en oppgang på marginale 0,02 prosent for dagen. Det er omtrent 1,0 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er opp 0,45 prosent til 40,88 dollar.

Reuters skriver at markedet tynges av økende coronasmitte. Flere land i Europa strammer nå til tiltakene for å redusere smitten, som fører til lavere oljeforbruk.

- Coronavirus-pandemien vil fortsette å dominere markedsbildet ettersom antall tilfeller øker i Europa og USA, og regjeringer innfører mobilitetsrestriksjoner. Med økende smittetall reiser det tvil om robustheten i forventet innhenting av økonomien og dermed utsiktene for vekst i oljeetterspørsel, sa sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i AXI mandag, ifølge TDN Direkt.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,49 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,65 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,13 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller tilbake 0,09 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,66 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,60 prosent.

Wall Street

Etter å ha åpnet i positivt terreng, snudde det gradvis ned utover dagen på Wall Street mandag. Det endte til slutt med bred nedgang, og alle de tre toneangivende indeksene falt godt over én prosent.

Dow Jones stengte ned 1,44 prosent til 28.195,42 poeng. Indeksen er ned 1,2 prosent for året. Den brede S&P-500 svekket seg 1,63 prosent til 3.426,92 poeng, og er dermed opp 6,1 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq falt 1,65 prosent til 11.478,88, og har steget 27,9 prosent i år.

Usikkerhet rundt en ny stimulipakke bidrar til å dempe optimismen i markedet. Demokratene og Republikanerne har i flere uker forsøkt å komme til enighet om en ny stimulipakke, men uenighet rundt hvor stor og bred pakken skal være har gjort forhandlingene kompliserte.

Speaker i Det hvite hus, Nancy Pelosi, uttalte søndag at hun var optimistisk til at en avtale kan landes før valget, men at det da måtte skje i løpet av tirsdagen.

- Folk tenker at det er et veldig lite tidsrom, og at det sannsynligvis ikke vil skje før valget, sa Shawn Snyder i Citi Wealth Management, til Reuters.

Hovedindeksen

Oslo Børs startet uken i grønt. Da børsen stengte mandag stod hovedindeksen i 873,50, opp 0,11 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Det har vært stor aktivitet i Havyard Group-aksjen i det siste og i løpet av en måned har aksjen steget hele 420 prosent. Hittil i år er aksjen opp 205 prosent.

I forrige uke kom to rappe børsmeldinger om gjenåpning av verftsaktiviteter og gjennombrudd for en broløsning til skip. Nyvinningen skal gi «enklere og mer fleksibel bruk, økt driftssikkerhet og er en solid plattform for fremtidens digitale og grønne revolusjon til sjøs», ifølge børsmeldingen.

Endúr steg mandag morgen, men snudde i rødt utover dagen. Selskapet meldte mandag morgen at det kjøper BMO Entreprenør for nær 450 millioner kroner, men meldingen imponerte ikke investorene.

Dette skjer i dag - tirsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Gjensidige Forsikring: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Yara: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00

Makro:

Norge: Byggeareal september, kl. 08.00

Kina: Lånerenter, kl. 03.30

Tyskland: PPI september, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse august, kl. 10.00

USA: Boligbygging september, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

House of Control Group: Første handelsdag på Merkur Market

Solstad Offshore: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.30

Gjensidige Forsikring: Analytikerkonferanse ifm. Q3, kl. 11.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

BHP, Lockheed Martin, Procter & Gamble, Stora Enso, Swedbank, Tele2, Texas Instruments, UBS

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)