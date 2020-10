dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,06 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 08.00-tiden onsdag 42,78 dollar pr. fat, en oppgang på marginale 0,05 prosent for dagen. Det er omtrent 0,6 dollar høyere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er opp 0,37 prosent til 41,37 dollar.

Til tross for bekymringer for smitteutvikling og forhandlinger rundt en ny krisepakke, lovet OPEC+ på mandag å nedskalere produksjonen for å støtte prisutviklingen, ifølge Reuters.

Produksjonen vil imidlertid først skaleres ned i januar med 2 millioner fat pr. dag, mens Libya er unntatt fra løftet. Landet har økt produksjonen kraftig etter en intern konflikt førte til kraftig kutt i produksjonen i januar. Flere av feltene har gjenopptatt produksjonen i oktober.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,36 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,50 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,77 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,22 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,12 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,39 prosent.

Wall Street

De ledende indeksene på Wall Street endte i grønt ettersom det er økt optimisme for ny krisepakke.

Dow Jones stengte opp 0,53 prosent til 28.346,16 poeng. Indeksen er ned 0,8 prosent for året. Den brede S&P-500 styrket seg 0,48 prosent til 3.443,51 poeng, og er dermed opp 6,57 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 0,33 prosent til 11.516,49, og har steget 28,35 prosent i år.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, ga tirsdag oppløftende nyheter. Hun uttalte at partiet hennes og Det Hvite Hus har kommet nærmere enighet i forhandlingene, men en endelig konklusjon lar fortsatt vente på seg, ifølge CNBC.

Det store spørsmålet er om partene vil komme til enighet før presidentvalget i november, der Biden fortsatt ligger foran på målingene. Flere analytikere har hevdet at morgendagens presidentdebatt er den siste muligheten for Trump å klore seg tilbake i kampen om presidentskapet.

Hovedindeksen

Hovedindeksen endte ned 0,58 prosent til 868,42 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner drøyt.

Nordic Semiconductor var tirsdagens nest mest omsatte aksje etter kvartalstall. Teknologiselskapet økte inntektene med 45,3 prosent til 119 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor. Nettoresultatet ble på 15,8 millioner dollar, mot 5,8 millioner dollar for et år siden. Aksjen gikk opp 9,56 prosent til 112,30 kroner.

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers endte opp 67,06 prosent til 1,42 kroner. På det meste ble aksjen omsatt for 2,04 kroner.

Tirsdag formiddag gikk en av de største restruktureringene i et norsk offshorerederi noensinne igjennom. På den ekstraordinære generalforsamlingen i Solstad Offshore ble alle forslagene godkjent.

Dette skjer i dag - onsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Storebrand: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 10.00

Atea: Kl. 08.00 Thon Hotel Vika Atrium, webcast

Norwegian Property: Kl. 08.30 Kaibygg I Aker Brygge, webcast

Kitron, Telenor, Voss Veksel- og Landmandsbank

Resultat pr. 2. tertial:

Nortura

Makro:

UK: KPI september, kl. 08.00

UK: PPI september, kl. 08.00

UK: CBI industritrender oktober, kl. 12.00

Canada: KPI september, kl. 14.30

USA: Fed, Beige Book, kl. 20.00

Annet:

Nordic Nanovector: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 10.00

Grong Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, Heia Gjestegård, kl. 19.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Baker Hughes, Handelsbanken, Telia, Verizon

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)