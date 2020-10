Markedet har hatt fokus på en ny stimulipakke fra USA en god stund og det begynner virkelig å haste dersom partene skal bli enige før presidentvalget 3. november.

«En ny krisepakke før presidentvalget den 3. november henger i en tynn tråd, etter at Nancy Pelosi (leder i representantenes hus), sa at fristen for enighet snart løper ut», skriver Roger Berntsen i onsdagens morgenkommentar.

Han legger til at det likevel ligger i kortene at en ny kraftig stimulansepakke vil komme på plass etter valget om en enighet ikke nåes før valget.

Resultatrushet er i full gang, både her hjemme og i USA, og flere aksjer falt på Wall Street etter fremleggelse av tall tirsdag kveld. Blant annet skuffet IT-selskapet IBM stort og falt 6,5 prosent. Strømmetjenesten Netflix skuffet også ettersom det leverte lavere abonnementsvekst enn ventet. Aksjen falt 6 prosent i etterhandelen.

Her hjemme har Telenor, Storebrand, Borregaard, Kitron og Atea alle sluppet tall før børsåpningen i dag.

«Det er naturlig å anta at disse selskapene vil sette sitt preg på dagens handel. Telenor og Storebrand inngår for øvrig i OBX-indeksen og vil dermed også påvirke denne. Vi har oppjustert vårt åpningsestimat med 0,3 prosentpoeng pga. sterke tall fra begge selskapene», skriver Berntsen.

I oljemarkedet har det vært stigende oljelagre i USA den siste uken, og produksjonen har økt i Libya. Berntsen mener aktørene i oljebransjen smøre seg med tålmodighet enn så lenge, ettersom Covid-19 fortsatt herjer og at det vil hemme den globale veksten, som er hoveddrivkraften i oljemarkedet.