Ny rekord i skatteunndragelse - milliardær skal ha gjemt unna 2 milliarder dollar

ANKLAGER: USAs justisdepartement har siktet Robert Brockman for skatteunndragelse. Foto: Bloomberg

Føderale påtalemyndigheter i USA har siktet Texas-milliardæren Robert Brockman for skatteunndragelse av 2 milliarder dollar. Det er det største tilfellet av skatteunndragelse mot en amerikaner noen gang, melder NBC News.

Tjenestemenn fra justisdepartementet uttale på en pressekonferanse torsdag at 79-åringen har skjult kapitalinntekter over 20 år gjennom et nett av offshoreenheter i Bermuda og Nevis. Han skal også ha hatt hemmelige bankkontoer i Bermuda og Sveits.

Påtalemyndighetene opplyste også på pressekonferansen at Robert Smith, styreleder i private equity-selskapet Vista Equity Partners, vil samarbeide i etterforskningen. Selskapet hjalp til med å fordele midlene til Brockman.

«Kompleksitet vil ikke kunne skjule kriminalitet og vi vil ikke nøle med å straffeforfølge de smarteste gutta i rommet», uttaler David L. Anderson, amerikansk advokat for Northern District of California, under pressekonferansen, ifølge NBC News.

«Påstanden om skattesvindel på 2 milliarder dollar er den største skattesiktelsen mot en amerikaner noensinne», legger Anderson til.

Nekter straffeskyld

Brockman møtte opp i en føderal domstol i Houston via Zoom torsdag og nektet straffeskyld på samtlige punkter.

«Mr. Brockman nekter straffeskyld og vi ser frem til å forsvare ham mot disse anklagene», sier advokaten hans, Kathryn Keneally, i en e-post til NBC.

Brockman er bosatt i Houston og er styreformann og adm. direktør i Reynolds and Reynolds, et selskap med mer enn 4.300 ansatte. Selskapet selger regnskap, salg og styringsprogramvare til bilforhandlere.

Reynolds & Reynolds ga en uttalelse om at beskyldningene var utenfor Brockmans arbeid i selskapet, og at selskapet ikke er anklaget i å ha deltatt i noe galt.