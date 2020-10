dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,58 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindekser åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 0.30-tiden fredag 42,32 dollar pr. fat, en nedgang på 0,26 prosent for dagen. Det er omtrent det samme som ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen er ned 0,19 prosent til 40,51 dollar.

Caroline Bain, råvaresjef i Capital Economics, tror at oljeprisen på kort sikt vil hente seg inn raskt og nå nivåer før pandemien innen 2023.

Hun spår imidlertid at den prisen på Brent-olje vil falle til 35 dollar pr. fat innen 2050.

– Vi forventer at fallende etterspørsel, rikelig tilbud og lavere marginalkostnader vil gradvis tynge oljeprisen, sier Bain.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,46 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,11 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,54 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,11 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,30 prosent.

Wall Street

Torsdag endte med bred oppgang på New York-børsen.

Dow Jones stengte opp 0,54 prosent til 28.363,64 poeng. Indeksen er ned 0,6 prosent for året. Den brede S&P-500 styrket seg 0,52 prosent til 3.453,59 poeng, og er dermed opp 6,9 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 0,19 prosent til 11.506,01, og har steget 28,2 prosent i år.

Noen investorer har støtter ideen om en demokratisk seier, og bemerker at det kan gjøre det lettere å presse gjennom mer finanspolitisk stimulans i fremtiden.

– Jeg tror at hva som vil skje ved en blå bølge, vil være bra i den forstand at neste år vil vi få enorm finanspolitisk stimulans, som vil gi et stort løft for økonomien. Det er ingen tvil om at Main Street kommer til å dra nytte under dette programmet, sier hedge fond-sjef Paul Tudor Jones, ifølge CNBC.

Hovedindeksen

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 1,1 prosent til 848,50 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,3 milliarder kroner.

Den mest omsatte aksjen var DNB . Storbanken kom med tall for tredje kvartal, som viste at den nærmer seg normale tapsnivåer. Aksjen endte ned 3,5 prosent til 135,15 kroner.

Torsdagens vinner ble imidlertid Otello , som bykset 14,1 prosent til 17,85 kroner. DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen tror aksjen kan mangedoble seg, men opererer foreløpig med det mer konservative kursmålet på 26 kroner og en kjøpsanbefaling.

Dette skjer i dag - fredag

Resultat pr. 3. kv.:

Asetek: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

poLight: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Bonheur: Kl. 09.00 tlf.konf.

SpareBank 1 Nord-Norge: Kl. 11.00 webinar

Nidaros Sparebank, Norsk Hydro

Makro:

UK: Gfk konsumenttillit oktober, kl. 01.01

Japan: KPI september, kl. 01.30

Japan: PMI industri oktober, kl. 02.30

UK: Detaljhandel september, kl. 08.00

Frankrike: PMI oktober, kl. 09.15

Sverige: PPI september, kl. 09.30

Tyskland: PMI oktober, kl. 09.30

ØMU: PMI oktober, kl. 10.00

UK: PMI oktober, kl. 10.30

USA: Markit PMI oktober, kl. 15.45

Annet:

PatientSky Group: Første handelsdag på Merkur Market

PGS: Virtuelt roadshow ifm. Q3, kl. 09.00-12.00

Kalera: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Nordea: Kl. 06.30, webcast/tlf kl. 09.30

ABB, American Express, Autoliv, Barclays, Intrum

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)