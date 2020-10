Økte resultatet med nærmere 300 prosent og kapret 15.000 nye kunder

GODT FORNØYD: Anders Skar, landssjef for Nordnet Norge, er godt fornøyd med tallene for 3. kvartal.

GODT FORNØYD: Anders Skar, landssjef for Nordnet Norge, er godt fornøyd med tallene for 3. kvartal. Foto: Foto: Ivan Kverme

Nordnet Norge leverer nok et sterkt kvartal og inntektene steg med 50 prosent i årets tredje kvartal, til 112,6 millioner svenske kroner. Resultatet før skatt økte med hele 285 prosent, til 54 millioner svenske kroner, mot 14 millioner i samme periode i fjor, melder Nordnet i en pressemelding fredag.

– Forklaringen til det sterke resultatet er høyere handelsaktivitet, sterk vekst i nye kunder og kapital på Nordnets plattform. Når inntektene vokser kraftig og du samtidig kan vise til god kostnadskontroll, en skalerbar, digital og effektiv forretningsmodell, blir resultatet veldig bra, uttaler Anders Skar, landssjef for Nordnet i Norge, i pressemeldingen.

Nordnet Norge har i dag 210.300 kunder, noe som tilsvarer en økning på 47 prosent de siste 12 månedene. Kundenes samlede kapital på plattformen er ved kvartalets utgang på 70 milliarder kroner, en økning på 22 prosent siste 12 måneder.

– Bare i tredje kvartal har drøyt 15.000 private sparere og investorer blitt kunder og overført 2,4 milliarder kroner til sine kontoer hos Nordnet, legger Skar til.

Nordnet presenterte også et sterkt finansielt resultat i tredje kvartal på konsernnivå. Totale inntekter for alle Nordnets markeder i Norden endte på 617 millioner. Et stabilt kostnadsnivå i hele konsernet ga et totalresultat før skatt på 337 millioner kroner, noe som er en økning på 265 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2019.

Les hele kvartalsrapporten for Nordnet-konsernet her.