Flere av de store helseselskapene jobber knallhardt med å utvikle en vaksine og 10 stk. er inne til omfattende testing på flere tusen testpersoner. Blant annet uttalte konsernsjefen i Moderna, Stéphane Bancel, tidligere denne uken at myndighetene kan godkjenne selskapets eksperimentelle vaksine i desember.

En godkjent vaksine vil være svært godt nytt for økonomien, men for enkelte aksjer, som har steget enormt mye under pandemien, kan det fort slå andre veien.

Strateger i den amerikanske storbanken J.P Morgan har derfor satt sammen en liste med selskaper som er utsatt for markante fall når det kommer en vaksine. «Dette er aksjer som ligger i det øvre skiktet hva gjelder vekst og økt fortjeneste. Disse aksjene kan synke når forbrukernes og bedriftenes aktivitet normaliserer seg», skriver J.P Morgan-temaet i analysen, melder MarketWatch.

Noen utvalgte aksjer J.P Morgan har inkludert på listen er videokommunikasjonsselskapet Zoom Video Communications. Selskapet gjorde enorme byks på børs rett etter at pandemien brøt ut, ettersom mange selskaper måtte gå over til digital møtevirksomhet. Aksjen har steget 651,79 prosent i år.

Også helseselskapet Moderna inkluderer J.P Morgan på listen, noe som kan tyde på at strategene tror at et annet selskap vil være først ute med en vaksine. Aksjen er opp 260,58 prosent i år.

En tredje kandidat er Wayfair Inc., som selger møbler og interiør på nett. Selskapet har opplevd sterk salgsvekst etter at blant annet reiserestriksjonene ble innført og aksjen er opp 194,02 prosent i år.

Listen til J.P Morgan har i snitt steget 9 prosent mer enn S&P 500-indeksen i år.