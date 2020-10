Pengene skulle gå til bistand, men ble brukt på yachter, gigantvillaer og gambling i Las Vegas

Den amerikanske investeringsselskapet Goldman Sachs har gått med med på å betale 2,9 milliarder dollar og innrømme forseelser for ulovlig involvering og misbruk av et malaysisk utviklingsfond, ifølge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet torsdag.

Investeringsselskapet har innrømmet medvirkning i å ha betalt over 1 milliard dollar i bestikkelser til tjenestemenn fra Malaysia og Abu Dhabi, for å skaffe seg egne lukrative avtaler. Goldman Sachs har også innrømmet delskyld i å tegne rundt 6,5 milliarder dollar i tre obligasjonsavtaler i fondet 1Malaysia Development, som banken mottok flere hundre millioner dollar i honorarer for.

Kontrollørene av fondet får også svi etter at det har blitt avdekket at rundt 4 milliarder dollar er blitt brukt til å kjøpe eiendom i Beverly Hills og New York, yachter, et jetfly og et verk av Vincent Van Gogh og Claude Monet, ifølge påtalemyndighetene.

Noe av pengene ble også brukt til å dekke gambling-gjeld på kasinoer i Las Vegas og å finansiere deler av filmen «The Wolf of Wall Street», ifølge NBC News.

Brian Rabbitt, fungerende assisterende justisminister, har uttalt at forliket er det største i en kriminell utenlandsk bestikkelsessak for et amerikansk selskap noen gang. I en uttalelse fra justisdepartementet innrømmer Goldman Sachs at det har rettet liten oppmerksomhet eller ignorert «betydelig røde flagg som ble reist under due diligence-prosessene og i etterkant».