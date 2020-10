Mowi har utnevnt Fernando Villarroel som ny driftsdirektør i Oppdrett Amerika, går det frem av en børsmelding mandag.

Villarroel leder for tiden Mowi Chile.

Mowi melder også at det gjør ytterligere endringer i organisasjonsstrukturen og at Mowi Færøyene skal organiseres under driftsdirektøren for Skottland og Irland.

Oppdrettsaksjen er ned 28,11 prosent i år til 164,05 kroner.