En stimulipakke er det som troner øverst på mange investorers agenda om dagen, og nok en uke har gått der det ikke har blitt enighet mellom finansministeren Steven Mnuchin og demokratenes Nancy Peloci. Det til tross for at forhandlingene pågår med uforminsket styrke.

«Mange investorer vegrer seg for å ta store «bets» på børsen gitt at det amerikanske presidentvalget nærmer seg. Når det er sagt, en ny stimulansepakke vil mest sannsynlig komme på plass etter valget, noe som bør bidra positivt både for økonomien og de industriene som er hardest rammet av Covid-19 pandemien», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i morgenkommentaren mandag.

Hvorvidt Trump blir gjenvalgt gjenstår å se, men Berntsen påpeker at børsene har klart seg helt ok under hans presidentskap. Analytikeren minner også om at under Clinton og Obamas fire første år steg børsene vesentlig mer, men ikke under Bush juniors periode.

«Det skal sies at det er vanskelig å sammenligne børsutviklingen under de ulike presidentene, da de underliggende økonomiske forholdene ikke har vært like. Både Clinton og Obama startet sine perioder da børsene var på «bunn», mens mye av oppgangen i Trumps periode har kommet som en følge av null-renter», forklarer Berntsen.

Oljemarkedet i sjakk

Oljeprisen har gått på en smell mandag morgen og et fat brentolje koster ved 08.20-tiden 40,66 dollar, ned 2,4 prosent for dagen. WTI-oljen synker også, og er ned 2,55 prosent til 38,70 dollar.

Smittesituasjonen har forverret seg den siste tiden og det er ikke godt nytt for oljeprisen. «Det er naturlig å anta at dette vil påvirke etterspørselen etter olje negativt i tiden fremover», skriver Berntsen i morgenkommentaren.

«For øyeblikket holdes oljemarkedet i sjakk gjennom koordinerte produksjonsbegrensninger fra verdens største oljeprodusenter (OPEC+). Det ligger i kortene at OPEC+ vil forlenge produksjonsbegrensninger et stykke ut i 2021 også», legger han til.

Det neste møtet mellom de store oljeprodusentene avholdes i slutten av november.