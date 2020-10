Pareto Securities har ståltro på Hydro - jekker opp kursmålet med 50 prosent

Pareto Securities oppgraderer Norsk Hydro til hold-anbefaling fra tidligere selg, og jekker samtidig opp kursmålet med 50 prosent til 30 kroner, fra tidligere 20, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener at utsiktene fortsatt er usikre på grunn av pandemien og at det vil være et overskudd av aluminium de nærmeste årene. Til tross for dette tror Pareto at Hydro vil kunne dra nytte av positive valutaeffekter, samt høyere aluminiumspriser og bedret etterspørsel etter lavkarbonaluminium.

Det medfører høyere multipler fremover og i tillegg vil kostnadsforbedringer øke inntjeningsveksten, ifølge meglerhuset, melder TDN Direkt.

Danske Bank er mer moderate i deres analyse av aksjen og opprettholder en hold-anbefaling, samtidig som det oppjusterer kursmålet med èn krone, til 31 kroner. På den positive siden trekker meglerhuset frem forbedring i nettogjeld og fri kontantstrøm for tredje kvartal, men påpeker samtidig at aluminiumsmarkedet er usikkert fremover, ifølge TDN Direkt.

Deutsche Bank høyner kursmålet på Hydro til 35 kroner fra tidligere 33, ifølge Reuters mandag.

Norsk Hydro-aksjen er ned 13,75 prosent i år til 28,21 kroner.