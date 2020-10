ABG Sundal Collier: – Bank Norwegian kan stige 30 prosent

KJØP: ABG Sundal Collier venter kursoppgang for Norwegian Finans Holding og adm. direktør Tine Wollebekk.

Foto: Adrian Nielsen

ABG Sundal Collier hever kursmålet på Norwegian Finans Holding fra 86 til 90 kroner og opprettholder ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset trekker frem positive valutaeffekter fra den finske virksomheten i tredje kvartal samt bedre utlånsvekst i det norske markedet. Analytikeren oppjusterer sine estimater på forventninger om lavere tapsavsetninger de neste årene.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 69 kroner, ned 1,4 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 12,9 milliarder kroner. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 30 prosent.

Norwegian Finans Holding presenterer sine kvartalstall onsdag 28. oktober.