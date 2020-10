– Historiens største børsnotering

NOTERES: Ant Group, her ved adm. direktør Jack Ma, noteres i Kina.

NOTERES: Ant Group, her ved adm. direktør Jack Ma, noteres i Kina. Foto: AP

Kinesiske Ant Group går mot børsnotering i Shanghai og Hongkong i løpet av de neste ukene.

Ifølge Reuters og Bloomberg ligger selskapet an til hente 35 milliarder dollar, om lag 323 milliarder kroner, i forbindelse med noteringen.

Det blir verdens største børsnotering noensinne og gjør at Ant Group blir verdsatt til 313 milliarder dollar, eller 2895 milliarder kroner.

Finansavisen omtalte saken allerede i går, da det ble kjent at selskapet ville gå på børs.

Det er Kinas rikeste mann Jack Ma som står bak finansteknologiselskapet. Selskapet vil gjennomføre en dobbeltnotering som vil si at selskapets aksjer vil utstedes likt mellom børsene i Shanghai og Hongkong. Totalt vil 1,67 milliarder nye aksjer utstedes på begge børsene.

I Shanghai noteres aksjene til 68,80 yuan per stykk, eller 94,92 kroner. Totalt vil disse aksjene hente inn 17,23 milliarder dollar. I Hongkong vil aksjene noteres til 80 Hongkongdollar, eller 95,52 kroner, per stykk. Her vil det hentes totalt 17,24 milliarder dollar.