SAP stuper på New York-børsen etter resultatvarsel

KALDDUSJ: Christian Klein, adm. direktør i SAP, ser aksjen stupe etter å ha gått ut med et resultatvarsel. Foto: Bloomberg Mercury

En drøy time etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent og står i 11.479,72 poeng mens Dow Jones står i 27.861,22 poeng etter en nedgang på 1,7 prosent.

Det har vært økende smitte i både Europa og USA den siste tiden, noe som bidrar til en viss skepsis i aksjemarkedet.

Programvaregiganten SAP står frem som mandagens store taper. Aksjen stuper hele 22,8 prosent til 115,58 dollar etter at ledelsen gikk ut med et resultatvarsel.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener mange investorer vegrer seg for å ta store «bets» på børsen gitt at det amerikanske presidentvalget nærmer seg. Det var også knytt stor spenning til om det ville bli enighet om en finanspolitisk pakke på fredag.

«Forhandlingene har blitt fulgt tett av markedene den siste tiden, men det ble dessverre ingen pakke vedtatt og ifølge rapportene skal det fortsatt være et stykke unna enighet. Det kan virke som det er et strategisk vanskelig tidspunkt å inngå kompromisser på, og flere holder en knapp på at det ikke blir noen avtale før etter valget», skriver DNB Markets i en rapport.

Salget av nye eneboliger i USA falt med 3,5 prosent på månedsbasis i september. Det gir en sesongjustert årstakt på 959.000 enheter. Det var ventet at salget ville øke med 2,8 prosent.