dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,29 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,4 prosent eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 08.00-tiden 40,88 dollar, opp 1,14 prosent for dagen. Det er til sammenligning 0,4 dollar høyere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen stiger også, og er opp 0,95 prosent til 38,94 dollar.

Libyas National Oil Corporation (NOC) gjorde det mandag klart at de resterende oljeplattformene, som har vært stengt i 8 måneder, nå kan gjenåpne produksjon. Dette etter at NOC på fredag hevdet at produksjonen i Libya ville nå 1 million fat pr. dag i løpet av de kommende ukene. Anslaget er høyere enn det mange analytikere hadde forventet, og kan gjøre det vanskelig for OPEC+ å stabilisere et allerede presset oljemarked.

«Det siste markedet trenger nå er økt tilbud», hevdet Warren Patterson, leder for råvarestrategi i ING, ifølge Reuters.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,20 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,05 prosent, mens CSI 300 derimot stiger 0,10 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,92 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,77 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,70 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,60 prosent.

Wall Street

Det ble en blodrød start på uken og rekordhøye smittetall sendte Wall Street i negativt territorium mandag.

Dow Jones stengte ned 2,29 prosent til 27.686,04 poeng. Indeksen er ned 2,99 prosent for året. Den brede S&P-500 svekket seg 1,86 prosent til 3.400,96 poeng, og er dermed opp 5,27 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq sank 1,64 prosent til 11.358,94, og har steget 26,6 prosent i år.

Utviklingen på New York-børsen kan i stor grad trolig tilskrives den bekymringsverdige smittetrenden i landet. Tall fra John Hopkins University viste at det daglige gjennomsnittet for antall smittede i USA lå på over 68.000 de siste syv dagene fra søndag. Dette er altså et rekordhøyt gjennomsnitt, ifølge CNBC.

Både på fredag og lørdag endte antallet smittede for dagen på over 10.000 flere enn den tidligere rekorden.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet uken med bredt fall mandag. Tre måneders utvikling på børs er visket ut og vi må helt tilbake til starten av august for å finne lavere sluttverdier.

Hovedindeksen endte i 832,41, ned 3,09 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

Havyard Group korrigerte mandag forrige ukes massive oppgang og endte som børsens største taper mandag. Aksjen falt tungt og er nesten halvert siden toppen forrige tirsdag.

REC fortsatte også nedturen mandag. Aksjen skjøt i været etter det ble klart at Kjell Inge Røkke økte sin andel i selskapet og ny kontrakt ble avslørt tidligere i oktober, men siden toppen er aksjen ned nesten 30 prosent.

Dette skjer i dag - tirsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Elkem: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

XXL: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Otello Corporation: Kl. 08.00 Felix Konferansesenter, webcast

Vow: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Itera: Kl. 08.30 Nationaltheatret Konferansesenter, webcast

Napatech: Kl. 09.00 webcast/tlf

Helgeland Sparebank (pres. onsdag), SpareBank 1 Østfold Akershus (pres. onsdag), TietoEvry, Totens Sparebank

Makro:

Kina: Industribedrifters lønnsomhet september, kl. 03.30

Sverige: Handelsbalanse september, kl. 09.30

Sverige: AKU 3. kv., kl. 09.30

ØMU: M3 pengemengde september, kl. 10.00

USA: Ordrer varige goder september, kl. 13.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 13.55

USA: S&P CS boligpriser august, kl. 14.00

USA: FHFA boligprisindeks august, kl. 14.00

USA: Forbrukertillit oktober, kl. 15.00

USA: Richmond Fed-indeks oktober, kl. 16.00

Annet:

Icelandic Salmon: Første handelsdag på Merkur Market

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 21.30

Utenlandske:

3M, BP, Caterpillar, HSBC, Microsoft, Resurs

