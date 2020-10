Onsdag er det duket for årets beste børsdag

Glem fraser som «blodbad», «rett ned» og «kollaps». 28. oktober er det, historisk sett, duket for dagen med størst oppgang på S&P 500-indeksen.

Presidentvalget nærmer seg med stormskritt og valgdagen er kun åtte dager unna. Det merkes i aksjemarkedene og mandagen ble særdeles tøff både internasjonalt og her hjemme. Kikker man bakover i historien er oktober ofte en svak måned for børsene, men det er ett unntak og det er 28. oktober.

LPL Financial Research har regnet på den prosentvise endringen for hver eneste dato siden 1950 for S&P 500. Der kommer 28. oktober best ut med en gjennomsnittlig økning på 0,54 prosent.

AVKASTNING: Avkastningen på S&P 500-indeksen hver eneste dato siden 1950. Foto: LPL Financial Research

Oktober er som sagt en svært volatil børsmåned og historisk sett inneholder den også den svakeste datoen, nemlig 19. oktober, med en gjennomsnittlig nedgang på 0,51 prosent. 19. oktober i år falt S&P 500 1,63 prosent.

Det er åpenbart ingen garanti for at historien gjentar seg, men når det er sagt så har de store trendene og svingningene i aksjemarkedet en tendens til å gjenta seg år-til-år. Et eksempel er at september og oktober ofte er volatile måneder når man ser et handelsår under ett.