Axactor henger etter fjoråret

Axactor har som alle andre vært preget av corona, men hadde i tillegg et høylydt sjefsbytte tidlig i sommer. Selskapet skriver at det har fortsatt en «normal trend siden juni».

Dette innebærer visstnok en normalisering i alle markedene i tredje kvartal. I tillegg til å kreve inn gammel, misligholdt gjeld, selger fortsatt Axactor en god del leiligheter. Disse er kjøpt av de samme bankene som har solgt de misligholdte porteføljene. Axactor skriver at selskapet har solgt flere leiligheter og at det har oppnådd en høyere pris på leilighetene i kvartalet.

Totalinntektene henger imidlertid etter tilsvarende periode i fjor, og legger press på det fremhevede cash EBITDA-nøkkeltallet, som fikk seg et alvorlig fall i sommer. I tredje kvartal endte dette nøkkeltallet på 56,2 millioner euro, mens det endte på 59,7 millioner for ett år siden.

Imidlertid peker flere piler opp fra andre kvartal, som totalinntekter og cash EBITDA som da var på kun 44,4 millioner euro, og selskapets ledelse mener selv at det kan legge frem et resultat med «sterk finansiell» utvikling.

Resultatforbedringen fra ifjor skyldes primært at det i tredje kvartal for et år siden var store avskrivninger.

Axactor (Mill. euro) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 62,3 64,3 Driftsresultat 30,3 20,0 Resultat før skatt 27,7 17,4 Resultat etter skatt 27,7 17,4