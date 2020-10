dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs 0,4 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,4 prosent eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3] prosent.

Olje

Brentoljen synker onsdag morgen 1 prosent til 40,30 dollar per fat. WTI-oljen synker også og er ned 1,1 prosent til 38,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

I den amerikanske delen av Mexicogulfen er rundt 49,5 prosent av oljeproduksjonen og 55,4 prosent av gassproduksjonen tatt ut av drift på tirsdag på grunn av stormen Zeta, melder USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE).

De amerikanske råoljelagrene steg med 4,6 millioner fat i forrige uke. API-tallene viser også at bensinlagrene steg med 2,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 5,3 millioner fat.

Summen av negative faktorer bekymrer Bob Yawger, energidirektør i Mizuho.

– Det er store svakheter i oljemarkedet. Ingen vaksine, ingen stimuli og store muligheter for et rotete valg neste uke gjør markedet urolig, sier Yawger til Reuters.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,33 prosent, mens CSI 300 stiger 0,76 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,21 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,22 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,11 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,43 prosent.

Konsumprisindeksen la på seg 1,6 prosent i Australia i september sammenlignet med august. Samtidig er investorsentimentet sterkt påvirket av den stigende smittetrenden i USA.

«Markedet er fortsatt nervøst ettersom det fort kan innføres strengere restriksjoner for at sykehusene ikke skal fylles opp», skriver Tapas Strickland, økonomidirektør i Australias nasjonalbank, i et notat.

Wall Street

Det ble en blandet handelsdag for amerikanske aksjer i går. S&P 500 og Dow Jones stengte ned henholdsvis 0,3 og 0,8 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte opp 0,6 prosent.

Tirsdagens resultater kommer i kjølvannet coronavirusets utvikling. Craig Fehr, investeringsstrateg i Edward Jones er imidlertid fortsatt positiv til markedets innhenting frem mot neste år til tross for økningen i Covid-19-infeksjoner.

– Jeg tror det fortsatt er flere gevinster som kan hentes i 2021. Vi kan sannsynligvis forvente at aksjemarkedet produserer både volatilitet og avkastning som er i samsvar med historiske normer, sier han til WSJ.

I tillegg er neste ukes presidentvalg noe investorer følger nøye med på.

– Den største risikoen ser ut til å være trusselen om et omstridt valg, og landet ikke får vite vinneren av presidentvalget tirsdag kveld, sier Brian Price i Commonwealth Financial Networkt il CNBC.

– Jeg tror investorer tar penger av bordet i forkant av det som kan være en tøff periode for risikofylte verdipapirer.

Hovedindeksen

Mandag falt Oslo Børs 3,09 prosent. Tirsdag ble en ny tung dag med nedgang 0,77 prosent til 826 poeng. Sist hovedindeksen lå så lavt, var 31. juli.

En av dagens store vinnere ble børsdebutant Norcod med en oppgang på 11,09 prosent til 66,21 kroner.

– Det er den beste investeringen jeg noensinne har sett. Aksjen er fortsatt billig og det er mulig å regne hjem store verdier, sa Jan Severin Sølbæk i Artha Kapitalforvaltning til Finansavisen.

XXL leverte selskapets beste resultater for tredje kvartal noen gang. Resultatet endte på 159 millioner kroner, med et resultat pr. aksje på 0,63 kroner. Likevel ble aksjen straffet hardt med en nedgang på 8,41 prosent til 23,52 kroner.

Dette skjer i dag – onsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Aker Solutions (kl. 7.00)

Kværner (kl 7.00)

Norwegian Finance Holding (kl 7.00),

Norbit (kl 7.00),

OKEA (kl 7.00),

Schibsted (kl 7.00),

Axactor

Crayon Group Holding

Q-Free

Sparebanken Øst

Sparebanken Vest

Øvrige Norden:

Finnair (kl 8.00), Örsted (kl 8.00)

Øvrige utenlandske

- Hess (telefonkonferanse) (kl 18.00), Boeing, General Electric (før USA-børsene åpner), Vale, Visa (etter USA-børsenes stengetid)

Generalforsamlinger:

- INSR (ekstra) (kl 10.00)

Presentasjoner:

HELG: kvartalspresentasjon 8.15-9.00

SPOG: kvartalspresentasjon 8.15

AXA: kvartalspresentasjon 8.30

CRAYON: kvartalspresentasjon 8.30

NOFI: kvartalspresentasjon 8.30

KVAER: kvartalspresentasjon 9.00

QFR: kvartalspresentasjon 9.00

SCHA: kvartalspresentasjon 9.00

AKSO: kvartalspresentasjon 10.00

Finnair: kvartalspresentasjon 10.00

OKEA: kvartalspresentasjon 10.00

NORBIT: kvartalspresentasjon 10.30

SOAG: kvartalspresentasjon 12.30-13.00

Örsted: kvartalspresentasjon 14.00

Makro

Norge: varekonsumindeksen september 8.00

Norge: detaljomsetningsindeksen september 8.00

Frankrike: forbrukertillit oktober 8.45

SCB: detaljhandel september 9.30

USA: handelsbalanse varer september 14.30

USA: grossistlager foreløpig september 14.30

BOC: rentebeskjed 16.00

Makro annet:

- Olje: DOE ukentlig oljelagertall 15.30

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)