– Selskapene har vært priset altfor høyt, slår Robert Næss ubønnhørlig fast.

Konklusjonen er ikke vanskelig å trekke hvis man ser i bakspeilet.

Den 16. oktober gikk Elliptic Laboratories på børs til kurs 150. Onsdag gikk aksjene for 117 på Merkur Market, ned 22 prosent. Så Volue som er ned 17 før House of Control påførte investorene tap på 20 prosent. Deretter Patientsky som har kostet 17 prosent. Det samme har Ocean Sun gjort. Icelandic Salmon kostet 10 prosent før høyt prisede Kalera falt 26 prosent første børsdag.

Markedet er ikke lettere av at både Wall Street og Oslo Børs dundrer ned flere prosent.

Kan det være at meglerhusene bruker skyhøye kursmål for å vinne jobben? Hobbyinvestor

Investor klager på analytikere

En frustrert hobbyinvestor klager på analytikere som har spådd aksjer himmelhøyt. Han sikter blant annet til Quantafuel.

– Kan det være at meglerhusene bruker skyhøye kursmål for å vinne jobben med å hente de 700 millionene på 70 kroner? Nå har kursen rast ned til 36 kroner, sier han.

– Samme med Aker Carbon. Det ble det uttalt fra en analytiker kjøp den med kursmål på 17,50. Det resulterte i at aksjen samme dag gikk 53 prosent for så å fortsette opp nye 22 prosent neste dag. Siden har kursen stupt. Samme eksempel er det med Aker Wind. Der kom det et kursmål på 7,50. Aksjen reagerte med en oppgang til 6,60. Nå har den halvert seg, sier han.

Hvis man ser langt frem skal alle tjene penger, men ser man på historien så viser den at bare en liten andel av disse selskapene vil lykkes Robert Næss, Nordea

Men investorer kommer til å bli skånet fra mange nye noteringer fremover, skal vi tro Robert Næss.

– Nå blir det bråstopp, sier han.

Dog med unntak av de som allerede er på vei.

– Folk kaster kortene

Mange av de nye Merkur-selskapene har ikke inntjening, og har følgelig heller ikke multipler i det hele tatt.

– Hvis man ser langt frem skal alle tjene penger, men ser man på historien så viser den at bare en liten andel av disse selskapene vil lykkes slik at de forsvarer dagens prising, sier Robert Næss.

– Vi har hatt Algeta, men i den fasen de nye Merkur-selskapene er i nå vil langt under 10 prosent lykkes. Det er gode ideer, men det er mange andre som også har gode ideer.

At det nå er kommet en rekke mislykkede børsnoteringer på Merkur Market forklarer Næss med at beslutninger er tatt på et tidligere tidspunkt.

– Tidligere så man på case, og var det bare passe bra holdt man seg unna. Da avkastningen ble god, tenkte folk at man skulle ha en høyere prising på Merkur. Derfor har mange allerede sagt ja til en del investeringscase før prisingen endret seg. Derfor kaster folk kortene og vil ut når man får en periode med svak avkastning. En slik fase er vi i nå, sier Næss.

– Nå vil det bli færre case, og etterhvert mer realistisk prising av de som kommer. Merkur Market vil ta en pause før vi får inn selskaper med mer edruelig verdsettelse. Nå har det vært mange med frisk verdsettelse.

Varsler skuffelser

Men det er ikke bare Merkur-selskaper som har falt. Onsdag stupte Oslo Børs tre prosent.

– Den største usikkerheten er nedstengning over hele verden, og da er spørsmålet når inntjeningen kommer tilbake. Analytikere sier at den skal komme tilbake til 2019-nivå i andre kvartal neste år før de skal tjene mer enn noen gang.

– Det kan ses ut som man får skuffelse selv om tredje kvartal har vært solid. Gjeninnhentingen kan ta lengre tid, men det er ingen krise hvis det skjer i fjerde kvartal neste år selv om markedet blir mer usikkert, sier Næss.

– Kan vi se aksjenivåer fra sist vinter?

– Det vil være for negativt, for da var vi redde for at det skulle vare lenge, og at de aller fleste selskapene ville slite. Nå ser vi at folk bruker penger likevel. Scenariet fra mars er ikke sannsynlig nå, sier Næss.

– Det som kjennetegner nå er at noen selskaper er veldig billig. På hovedbørs er Adevinta priset høyt med multipler over 100. Jeg forstår ikke en slik prising, mens Wilh. Wilhelmsen er billig.