DNB Markets: – Situasjonen er skremmende

Valutastrateg Magne Østnor

Onsdag kom meldingene om at Frankrike og Tyskland stenger delvis ned i en måned i et forsøk på å bremse spredningen av Covid-19.

Skremmende

«I Tyskland er økningen i antall smittede skremmende, og i kun ett av fire smittetilfeller er smittekilden kjent. I Frankrike er situasjonen i ferd med å bli kritisk, og kapasiteten på intensivplasser vil være sprengt om to uker hvis utviklingen fortsetter», skriver valutastrateg Magne Østnor i en oppdatering fra DNB Markets.

Onsdag meldte land som Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og Hellas om nye rekorder for antall smittede på en dag.

Ikke like omfattende som i mars

Østnor minner om at nedstengningen ikke er like omfattende som i mars. I Frankrike holdes essensielle butikker, skoler og eldrehjem åpne, men for øvrig innføres det portforbud i hele landet. I Tyskland som altså ikke er like hardt rammet, er tiltakene noe mindre inngripende og restriksjonene gjelder i stor grad fritidssysler og reisevirksomhet.

«For å bote på de økonomiske konsekvensene, har tyske myndigheter allerede annonsert en finanspolitisk hjelpepakke som skal dekke 70-75 prosent av bedriftenes tap», skriver strategen.