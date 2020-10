Sissener advarte mot to aksjer – begge får juling i aksjemarkedet

I et intervju med Finansavisen mandag sa forvalter Jan Petter Sissener at Everfuel og Ocean Sun var to grønne aksjer han holdt seg langt unna. Begge selskapene har blitt notert på Merkur Market denne uken.

I forkant av børsnoteringen hentet Ocean Sun 100 millioner kroner i en rettet emisjon hvor det ble utstedt 5,6 millioner nye aksjer med en tegningskurs på 18 kroner. Mandag debuterte selskapet på Merkur Market med en åpningskurs på 16,84 kroner. Aksjen falt gjennom dagen og endte til slutt på 14,99 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 15,11 kroner, noe som betyr at verdien på selskapet har falt over 16 prosent siden emisjon fant sted for to uker dager siden.

I forkant av børsnoteringen av hydrogenselskapet Everfuel ble det utstedt 13,2 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 22 kroner. Torsdag åpnet aksjen på 15,90 kroner og var i løpet av dagen nede i 14,02 kroner før den sluttet på 21,90 kroner. Fredag omsettes aksjen for 19,50 kroner, ned 11 prosent.

– Om 2–3 år er det cashflow selskapene skal leve av. Ikke at de skal finne en større idiot lenger nede i veien som vil kjøpe aksjene til stadig høyere priser, sa Sissener til Finansavisen mandag.