dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,59 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,8] prosent.

Olje

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,51 prosent til 36,61 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,80 prosent til 34,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 37,6 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. Totalt falt Brent-oljen i forrige uke over ni prosent.

– De økte restriksjonene i nøkkelmarkedene vil ha en betydelig effekt på global oljeetterspørsel. Markedet påvirkes også av presidentvalget, og vi venter at en Biden-seier vil tynge oljeprisen på mellomlang sikt, sier strateg Warren Patterson i ING, ifølge TDN Direkt.

Frankrike, Tyskland og Storbritannia de tre største oljekonsumentene i Europa, og står for etterspørsel på rundt seks millioner fat pr. dag. Det tilsvarer rundt seks prosent av det globale oljekonsumet, ifølge TDN Direkt.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,39 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,81 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,05 prosent, mens CSI 300 stiger 0,43 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,20 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,40 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,66 prosent.

Wall Street

Forrige uke ble den verste for Wall Street siden mars. Til tross for gode kvartalstall for teknologigigantene lyste det rødt for selskapene fredag, i likhet med de tre toneangivende indeksene.

Dow Jones stengte ned 0,58 prosent til 26.503,50 poeng. S&P 500 krympet 1,21 prosent til 3.270,17 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 2,45 prosent til 10.911,59 poeng.

Google (Alphabet), Amazon, Apple og Facebook slo alle analytikernes forventninger for tredje kvartal, ifølge Financial Times, men det hjalp lite på fredag. Facebook og Amazon falt henholdsvis 6,4 prosent og 5,5 prosent, mens Apple krympet med 6,2 prosent.

«Teknologigigantenes inntjening var ikke så dårlige, men markedet reagerte ikke positivt, så det er et tegn på en dypere negativitet i markedet», hevdet Seema Shah, sjefstrateg i Principal Global Investors til The Wall Street Journal.

Hovedindeksen

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 0,2 prosent til 811,85 poeng. Det ble til sammen omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.599 millioner kroner.

Verre gikk det utover mange av aksjene på Merkur Market. Verst gikk det med Airthings, som debuterte på Merkur Market. Aksjen stupte fra 13,50 til 10 kroner, som er et kursfall på 26 prosent. Aksel Lund Svindal sitter på én prosent av aksjene og er styremedlem.

– Vi tenker langsiktig og har troen på planene vi har lagt. Jeg tror det blir en kjempefin reise for investorene, uttalte konsernsjef Øyvind Birkenes til Finansavisen.

Dette skjer i dag - mandag

Resultat pr. 3. kv.:

SpareBank 1 Østlandet: Kl. 08.00 webcast

Ocean Yield: Kl. 20.00, pres. tirsdag

Philly Shipyard

Makro:

Japan: PMI industri oktober, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI industri oktober, kl. 02.45

Spania: PMI industri oktober, kl. 09.15

Italia: PMI industri oktober, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri oktober, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri oktober, kl. 09.55

ØMU: PMI industri oktober, kl. 10.00

UK: PMI industri oktober, kl. 10.30

USA: Markit PMI industri oktober, kl. 14.30

USA: ISM industri oktober, kl. 15.45

USA: Byggeinvesteringer september, kl. 16.00

Annet:

2020 Bulkers: Overføres til Oslo Børs

Aker BP: Ekskl. utbytte

AqualisBraemar: Ekskl. utbytte

Utenlandske:

Mosaic, Nutrien, Ryanair

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)