Oktober er lagt bak oss og det ble i likhet med september nedgang for de amerikanske børsene. På fredag sank alle de tre toneangivende indeksene, ledet an av de stor teknologiselskapene, mens de tradisjonelle selskapene på Dow Jones gjorde det bedre.

«Resultatene fra teknologigigantene har vært blandede for første gang på lang tid, noe som har gjort mange engstelige. Hvorvidt, fjerde kvartal blir bedre, gjenstår å se. Så lenge Covid-19 situasjonen er den drivende faktoren i markedet, er det vanskelig å si noe sikkert om det kortsiktige bildet», skriver Nordnet-analytikeren Roger Berntsen i mandagens morgenkommentar.

Berntsen trekker samtidig frem at de kinesiske PMI-tallene viser styrke. Tallene er en god temperaturmåler på aktiviteten i industrien. Oppgangen skyldes blant annet at smittebølge nummer to ikke har rammet Asia like sterkt som i Europa og USA.

Resultatsesongen fortsetter her hjemme denne uken med tall fra blant annet Nel, Mowi og Kid. Flere selskaper har allerede lagt frem tallene og Berntsen mener hovedtallene, samlet sett, har vært gode, men ikke guidingen.