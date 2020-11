dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,5 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Olje

Det ble en svært turbulent ukestart for oljeprisen og brent-oljen var på det laveste mandag nede på 35,95 dollar fatet. Den hentet seg imidlertidig noe inn i løpet av dagen og stod i 37,96 dollar ved stengetid på Oslo Børs.

Tirsdag morgen er brent-oljen ned 1,12 prosent til 38,84 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,05 prosent til 36,79 dollar.

Presidentvalget i natt er den store snakkisen, også i oljemarkedet, og BNP Paribas-analytikeren Harry Tchilinguirian mener de fundamentale faktorene er i fare.

«Bekymringene for fundamentale faktorer for oljetilbud og -etterspørsel vil spille andrefiolin med tanke på det amerikanske presidentvalget og risikoen for hvordan markedet vil reagere på utfallet», hevder analytikeren.

Rystad Energy-analytikeren Artyom Tchen fokuserer på konsekvensene av nedstengningen.

«Nedstengningen hindrer økonomisk bedring på kort- og lang sikt og pandemien vil også medføre en rekke atferdsendringer som vil påvirke bruk av olje», mener analytikeren, ifølge Reuters.

Asia

Shanghai Composite i Kina er opp 1,39 prosent, mens CSI 300 stiger 1,19 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 2,17 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,88 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,93 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 1,83 prosent.

Markedet i Japan er steng på grunn av kulturdagen.

Wall Street

Børsene i New York slo tilbake mandag etter forrige ukes nedtur, og alle de tre ledende indeksene stengte i grønt.

Dow Jones stengte opp 1,60 prosent til 26.924,46 poeng. S&P 500 la på seg 1,23 prosent til 3.310,14 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,42 prosent til 10.957,61 poeng.

Markedets store fokus er selvfølgelig presidentvalget natt til onsdag norsk tid og ifølge The Wall Street Journal nyter Biden stadig en ledelse på rundt 10 prosentpoeng nasjonalt. I tillegg har han, ifølge avisen, en marginal ledelse i de fleste vippestatene, deriblant Florida og Pennsylvania.

Hans Olsen, investeringsdirektør i Fiduciary Trust Co., kommenterte at mandagens utvikling bærer preg av at vi er ved veis ende i en valgsyklus, og nærmer oss en avklaring på høstens store usikkerhetsmoment.

«Det er et lettelsesrally», påpekte Olsen, ifølge WSJ.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet nervøst mandag, men snudde i løpet av dagen og endte i grønt. Da børsen stengte stod hovedindeksen i 823,55 poeng, opp 1,44 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Mandagens største taper ble John Fredriksens Seadrill , som falt tungt etter det i går ble klart at tålmodighetsavtalen med kreditorene har gått ut.

Everfuel toppet vinnerlisten av aksjene som var anselig omsatt. Jan Petter Sissener har tidligere fortalt Finansavisen at han ikke vil ta i aksjen , mens bjellesau Øystein Stray Spetalen dominerer selskapet gjennom Saga Tankers. Aksjen steg 17,4 prosent til 22,30 kroner.

Dette skjer i dag - tirsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Norway Royal Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Aker Carbon Capture: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker Offshore Wind: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

B2Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Self Storage Group: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

Ocean Yield: Kl. 09.00 webcast

Nordic Mining: Kl. 10.00 webcast

Observe Medical

Makro:

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriordrer september, kl. 16.00

Annet:

USA: Presidentvalg

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Electronic Arts